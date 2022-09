Mỹ cấm xuất một số chip AI tiên tiến, ảnh hưởng hầu hết các hãng công nghệ lớn của TQ

Các chuyên gia cho biết lệnh cấm xuất khẩu một số chip tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc có thể sẽ giáng đòn vào hầu hết các công ty công nghệ lớn sử dụng thuật toán đám mây công cộng hoặc các module đào tạo trí tuệ nhân tạo tiên tiến ở nước này, theo Reuters.

Nhà thiết kế chip Nvidia Corp cho biết hôm 31/8 rằng các quan chức Mỹ đã yêu cầu họ ngừng xuất khẩu hai chip máy tính hàng đầu cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc.

Công ty Advanced Micro Devices cũng cho biết họ đã nhận được các yêu cầu mới về cấp giấy phép, theo đó sẽ chặn việc xuất khẩu chip AI tiên tiến có tên MI250 sang Trung Quốc.

Bà Shu Jueting, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, hôm 1/9 cho biết Bắc Kinh phản đối các biện pháp này, nói rằng chúng làm suy yếu quyền của các công ty Trung Quốc và gây nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Jay Goldberg, Giám đốc điều hành của D2D Advisory, một công ty tư vấn tài chính và chiến lược của Mỹ, cho biết: “Chúng ta đi từ việc ngăn chặn một số công ty Hoa Kỳ cung cấp cho một công ty nhất định, như trường hợp của Huawei, đi đến việc cấm một số sản phẩm của Hoa Kỳ bán sang Trung Quốc”.

Các nhà theo dõi thị trường cho biết lệnh cấm mới nhất có thể sẽ giáng đòn vào một loạt các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm những hãng khổng lồ như Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Holdings Ltd, Baidu Inc và Huawei Technologies Co Ltd.

Ông Goldberg cho biết có rất ít công ty Trung Quốc có thể cung cấp chip để thay thế chip của AMD và Nvidia một cách nhanh chóng và các hạn chế này có thể sẽ thúc đẩy nhiều tài trợ hơn cho các công ty khởi nghiệp chip nội địa Trung Quốc nhằm thu hẹp khoảng cách với các công ty Mỹ.