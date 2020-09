Mỹ cấm vận một công ty Trung Quốc vì dự án quân sự trá hình ở Campuchia

Hoa Kỳ hôm 15/9 áp đặt các biện pháp cấm vận đối với một công ty thuộc quyền sở hữu của nhà nước Trung Quốc, tố cáo công ty này chiếm đất của cư dân địa phương để thực hiện một dự án mà truyền thông nói có thể được dùng vào các mục đích quân sự.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ loan báo trong một tuyên bố rằng Bộ đã ghi vào sổ đen công ty TNHH Union Development Group của Trung Quốc vì các hoạt động liên quan tới việc xây dựng khu nghỉ dưỡng Dara Sakor, bao gồm việc xây dựng một đường băng có khả năng đón nhận các máy bay lớn nhất thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ nói nhà nước Trung Quốc sử dụng các dự án của công ty Union Development Group ở Campuchia để “cổ vũ cho các tham vọng của Bắc Kinh phóng đi sức mạnh của mình ra toàn cầu.”

Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ quan tâm về phát biểu của người phát ngôn của chính phủ Campuchia, Phay Siphan, nói rằng Dara Sakor có thể được cải biên để tiếp nhận các tài sản quân sự.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ viết:

“Một sự hiện diện quân sự thường trực của Trung Quốc tại Campuchia có thể đe dọa tình trạng ổn định trong khu vực, phương hại tới triển vọng giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, cản trở các nỗ lực cổ vũ cho an toàn và an ninh trên biển, cũng như quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.”