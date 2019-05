Một tu sĩ Phật giáo bị câu lưu vì biểu tình trước TLS Quán Hoa Kỳ ở Tp. HCM.

Một tu sĩ Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa bị chính quyền thành phố Hố Chí Minh câu lưu và thẩm vấn hơn 24 tiếng đồng hồ do biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Tu sĩ Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức không được chính quyền công nhận, cho VOA biết ông bị công an phường Bến Nghé ở quận 1 bắt giữ hôm 22/5 và giải về công an huyện Củ Chi để thẩm vấn trong nhiều giờ trước khi được trả tự do hôm 24/5.

“Lý do bắt giữ mà họ đưa ra là kiểm tra giấy chứng minh nhân dân, và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc tôi đi biểu tình trước tòa Tổng lãnh sự. Chúng tôi biểu tình để phản đối chính quyền cộng sản đàn áp các tổ chức tôn giáo độc lập và vi phạm nhân quyền.”

Thích Đồng Quang, một tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến việc thầy Thích Đồng Long lên tiếng biểu tình và bị câu lưu.

“Đây là một việc bắt giữ người vô căn cứ. Mục đích chính của họ là muốn hủy diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong thời gian qua, họ cố tình gỡ bản chùa của thầy Thích Đồng Long và không cho bất kỳ Phật tử nào bước vào chùa sinh hoạt, kể cả ngày Lễ Phật đản vừa qua. Chính vì vậy thầy Thích Đồng Long mới đến tòa Tổng lãnh sự để biểu tình và họ đã bắt nhốt thầy một cách vô căn cứ như vậy.”

Tu sĩ Thích Đồng Long cho biết lực lượng chức năng xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi đã sách nhiễu, tháo bảng Chùa Liên Trì 2 nơi ông cải gia vi tự.

Trước đó, vào năm 2016, chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, nơi ông từng tu tập cùng Hòa thượng Thích Không Tánh, cũng bị chính quyền quận 2 cưỡng chế, san bằng.

Hôm 28/5, VOA đã liên lạc với công an phường Bến Nghé ở Quận 1 và công an huyện Củ Chi để tìm hiểu thêm sự việc nhưng công an ở đây trả lời rằng họ không phản hồi với cơ quan truyền thông qua điện thoại, mà yêu cầu phải “đến gặp trực tiếp.”

Tu sĩ Thích Đồng Long chia sẻ thêm rằng có thể việc ông gặp gỡ giới chức ngoại giao Mỹ trước phiên Đối thoại Nhân quyền Việt – Mỹ thường niên ở Hà Nội vào giữa tháng này là một trong các nguyên nhân khiến chính quyền gia tăng sách nhiễu ông.

“Chính quyền Việt Nam không muốn và không thích việc tôi và các tổ chức tôn giáo độc lập gặp gỡ viên chức của Tổng Lãnh sự hoặc viên chức của nước ngoài, cụ thể là của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tất nhiên, họ có thái độ khó chịu và những hành động sách nhiễu, ví dụ như họ gửi thư mời đến tôi và mẹ tôi với một lý do rất là vô lý.”

Trước đó, hôm 13 và 14/5, các nhà ngoại gia Hoa Kỳ đã có cuộc gặp với các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền, và tự do tôn giáo, trong đó có Tăng thống Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Không Tánh, và Tu sĩ Thích Đồng Long tại thành phố Hồ Chí Minh.