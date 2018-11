Một tổng GĐ dầu khí bị bắt do dính líu đến vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an Việt Nam, cách đây ít ngày đã bắt giữ ông Đường Hùng Cường, lãnh đạo một công ty dầu khí ở Nghệ An do “liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài”, theo tin hôm 27/11 trên các trang Sputnik Việt Nam và Msn Tin tức.

Trang Msn dẫn lại tin của Tuổi Trẻ, trong khi Spunik không thể hiện tin gốc được lấy từ nguồn nào ở Việt Nam, dù nội dung không khác gì tin của Tuổi Trẻ.

Bản tin đăng trên Msn nói một nguồn tin từ Công an Nghệ An cho Tuổi Trẻ biết vụ bắt giữ ông Đường Hùng Cường, 41 tuổi, đã diễn ra hôm 21/11. Ở thời điểm bị bắt, ông là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại dầu khí Nghệ An.

Vẫn theo bản tin, Cục Cảnh sát Hình sự của bộ cũng đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh Nghệ An khám xét nhà ông Cường ở thành phố Vinh.

Tin tức về vụ bắt giữ được trang web của báo Tuổi Trẻ đăng lên lúc 4h chiều ngày 27/11 nhưng đến khoảng 6h chiều cùng ngày đã không còn tồn tại.

VOA cố liên lạc với Cục Cảnh sát Hình sự để xác nhận tin này song họ không phản hồi. Trong khi đó, một nguồn tin báo chí ở Việt Nam nắm thông tin về vụ việc khẳng định với VOA rằng việc bắt giữ “chắc chắn đã diễn ra”, và nhận định rằng có thể Tuổi Trẻ phải rút lại tin vì “đường dây liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh nó lớn thế nào đó”.

Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, từng là chủ tịch của PVC, một công ty trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã bỏ trốn sang Đức khi bị truy tố liên quan đến một vụ án tham nhũng.

Hồi tháng 7/2017, ông Thanh được đưa trở lại Việt Nam sau một diễn biến mà chính quyền Đức cáo buộc là “các đặc vụ Việt Nam bắt cóc” ông Thanh khi ông đang xin tị nạn. Ngược lại, Hà Nội bác bỏ cáo buộc đó và trưng ra bằng chứng là ông Thanh đã “đầu thú”.

Đầu năm nay, ông Thanh bị một tòa án Việt Nam kết án chung thân về tội tham ô.