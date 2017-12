Người Mỹ gốc Việt 'nhận tội' giữ tài liệu tối mật tại nhà

Một cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) mới đây đã nhận tội giữ các tài liệu quốc phòng tối mật của Hoa Kỳ tại nhà.



AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật liên bang nói rằng ông Nghia Hoang Pho, 67 tuổi, từ tiểu bang Maryland, thừa nhận rằng từ năm 2010 tới tháng Ba năm 2015, ông Pho đã lấy và giữ ở nhà các bản sao chép tài liệu bằng văn bản và tài liệu số các hồ sơ của chính phủ Mỹ, trong đó có các thông tin quốc phòng.



Hãng tin này dẫn lời ông Robert Bonsib, luật sư của ông Pho, nói rằng tội danh trên có thể chịu án tối đa là 10 năm tù giam và ba năm quản chế, nhưng các công tố viên đề nghị án 8 năm tù giam.



Ông Pho, vốn sinh ra ở Việt Nam và hiện có quốc tịch Mỹ, đang được tự do để chuẩn bị chờ kết án, dự kiến sẽ vào ngày 6/4.

Kể từ tháng Tư năm 2006, ông Pho đã làm việc tại bộ phận hoạt động mạng của NSA.



Trong khi đó, tờ The New York Times dẫn các quan chức chính phủ không nêu tên nói rằng ông Pho mang tài liệu mật về nhà để viết lại sơ yếu lý lịch.



Họ cũng nói với tờ nhật báo này rằng máy tính tại nhà của ông Pho sử dụng phần mềm chống virus của một công ty phần mềm hàng đầu của Nga, và rằng tin tặc của nước này được cho là đã sử dụng phần mềm đó để đánh cắp các tài liệu.



Theo AP, luật sư của ông Pho đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới công ty Nga này.



Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã đối mặt với nhiều sự cố trong những năm gần đây, và đáng chú ý nhất là việc cựu nhân viên hợp đồng Edward Snowden tiết lộ các tài liệu mật năm 2013 về các chương trình do thám của chính phủ Mỹ.