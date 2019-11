Mở cửa chờ… giặc!

Tuần trước Bộ Quốc phòng Mỹ công bố một video clip tổng hợp từ năm video clip khác ghi lại diễn biến cuộc đột kích hôm 26 tháng 10 của một toán Delta thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ, vào một tòa nhà mà Abu Bark al-Baghdadi (thủ lĩnh ISIS) ẩn náu (Idlib - thuộc lãnh thổ Syria, giáp với biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ).

Clip thứ nhất ghi lại cảnh toán Delta tiếp cận tòa nhà. Clip thứ hai ghi lại cảnh lực lượng không yểm sử dụng phi cơ không người lái (drone) tiêu diệt một nhóm cận vệ của al-Baghdadi đang tuần tra ngoài sân, đồng thời phá hủy tường bao, mở đường cho Delta đột nhập… Clip thứ ba ghi lại cảnh lực lượng không yểm sử dụng drone hủy diệt khu nhà sau khi Delta hoàn thành nhiệm vụ và đã triệt thoái. Clip thứ tư và clip thứ năm ghi lại hiện trường sau khi bị không kích cả bằng hỏa tiễn lẫn bom (1)…

Theo dõi các diễn biến của một chiến dịch quân sự, kể cả khi chiến dịch ấy diễn ra lúc nửa đêm ở bên kia trái đất đã trở thành chuyện… bình thường. Khoa học kỹ thuật đã tiến bộ đến mức, thiên hạ có thể tổ chức viễn thám, không yểm, không kích bằng những phi cơ không người lái với sai số đã được giảm xuống trong phạm vi tính bằng… mét!

***

Quý vị nên dành 1 phút 17 giây xem video clip vừa kể và sau khi xem xong, nên dùng từ khóa “diễn tập khu vực phòng thủ”, tìm trên Google hoặc You Tube những video clip giới thiệu việc luyện tập của Quân đội nhân dân Việt Nam với các đơn vị địa phương quân từ tỉnh đến xã để… xem và so sánh.

Bởi đài truyền hình nào cũng có chương trình “Quốc phòng toàn dân” nên trên Internet có hàng chục ngàn video clip giới thiệu “diễn tập khu vực phòng thủ”. Nhìn một cách tổng quát, hoạt động “diễn tập khu vực phòng thủ” nào cũng có khán đài, nơi Bí thư các địa phương, Tư lệnh Quân khu, viên chức đủ ngành, đủ cấp ngồi… thưởng lãm.

“Diễn tập khu vực phòng thủ” nào cũng có bộ đội, dân quân,… lưng giắt lá ngụy trang, chạy lúp xúp giữa đồng trống, xa xa, sau vài tiếng nổ lẹt đẹt là vài bựng khói, giàu trí tưởng tượng mới có thể liên tưởng đến chiến trường, đa số chỉ nghĩ đó là những kẻ “đâm hà bá, phá sơn lâm”, dùng thuốc nổ phá núi trộm… đá!

Sở dĩ “Diễn tập khu vực phòng thủ” từ Bắc vào Nam, từ tỉnh đến xã giống hệt nhau vì đó là kịch bản do Bộ Quốc phòng soạn. Xem các clip giới thiệu hoạt động “Diễn tập khu vực phòng thủ” chắc chắn sẽ thấy ngay, trong nhận thức của các ông tướng Việt Nam, chiến tranh hết sức đơn giản, dễ dàng.

Sắp hết thập niên thứ hai của thế kỷ 21, vẫn có thể “vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, vận dụng nghệ thuật quân sự Việt Nam trong các tình huống đánh địch, hành động mưu trí, dũng cảm, biết kết hợp giữa vũ khí hiện đại với vũ khí tự tạo như… chông, cạm bẫy, thể hiện đúng ý định của Ban Chỉ đạo” (2)!

***

Có một điểm đáng lưu ý, tuy các hoạt động “Diễn tập khu vực phòng thủ” thuộc lĩnh vực quốc phòng và ai cũng biết, đối thủ của quốc phòng là ngoại bang nhưng đọc kỹ các tin, bài, xem cẩn thận những video clip liên quan đến việc luyện tập, phối hợp của Quân đội nhân dân Việt Nam với các lực lượng vũ trang nhân dân khác thì đối tượng mà các ông tướng quân đội nhắm đến không phải là những kẻ xâm hại độc lập, xâm phạm chủ quyền quốc gia. Đối thủ của các ông tướng quân đội chỉ là những thế lực chống… đảng!

Cũng vì vai trò của quân đội chỉ như vậy nên đầu tư của đảng cho công an… tốt hơn do công an… chính danh hơn trong đối phó với… “phản động”. Những hình ảnh, video clip giới thiệu hoạt động diễn tập của quân đội cho thấy, trang bị dành cho những cá nhân mà về lý thuyết là đảm nhận vai trò vệ quốc, hết sức khiêm tốn: Mũ vải, nón cối, không ai có giáp hộ thân… So với “lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố” hoặc cảnh sát cơ động (CSCĐ) của Bộ Công an thì thua xa từ trang bị cá nhân đến vũ khí, phương tiện (3).

Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất cung cấp các phương tiện quốc phòng cho công an – lực lượng mà về lý thuyết chỉ bảo vệ… trật tự trị an! Tháng 12 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam thông qua “Pháp lệnh CSCĐ”, cho phép mua sắm phi cơ, tàu thủy, xe bọc thép cho lực lượng này (4). Đến giữa năm 2018, Bộ Công an Việt Nam ban hành một thông tư (Thông tư 17/2018), quyết định trang bị đại liên, súng cối, súng chống tăng, đại bác không giật, trực thăng vũ trang,… cho công an cấp… huyện (5).

Tuần trước, Bộ Công an tiến thêm một bước, trình Dự luật CSCĐ thay thế Pháp lệnh CSCĐ. Theo đó, chính phủ Việt Nam có trách nhiệm đầu tư cho Bộ Công an thành lập một… Trung đoàn Không quân và một… Trung đoàn Kỵ binh (6). Đó chính là ví dụ mới nhất cho thấy, trong nhận thức của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, phòng - chống ngoại xâm là chuyện thứ yếu, chuyện chính yếu là dồn nội lực quốc gia vào việc phòng – chống… nội phản, đe dọa quyền lãnh đạo, toàn diện tuyệt đối của đảng!

***

Trong vài tháng vừa qua những diễn biến trên biển Đông và phản ứng của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đối với sự càn rỡ của Trung Quốc đã làm nhiều người Việt vừa phẫn nộ, vừa lo âu. Tại Hội thảo về Bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế, diễn ra hôm 6 tháng 10 ở Hà Nội, ông Lê Mã Lương (Thiếu tướng, Anh hùng các lực lượng vũ trang) chỉ trích gay gắt cách hành xử của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam khi chủ quyền quốc gia bị xâm hại (8).

Ông Lương cũng là người đầu tiên tiết lộ về khả năng của những ông tướng lãnh đạo Bộ Quốc phòng: Bộ trưởng Quốc phòng không biết sử dụng bản đồ quân sự, không biết đọc bản đồ quân sự. Các ông tướng quân đội chỉ có một… mặt mạnh là… rất nhiều tiền! Nhiều người tin như thế! Khi được phép kết hợp “làm kinh tế” với… quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam ắt phải như thế! Khi phong tướng chỉ để “anh em” khỏi… “tâm tư” thì dứt khoát vệ quốc trở thành vấn đề… phức tạp và nhạy cảm!

Bộ trưởng Quốc phòng không biết sử dụng bản đồ quân sự, các ông tướng chỉ… mạnh ở chỗ rất nhiều tiền hoàn toàn logic với tình trạng đất quốc phòng thi nhau đổi chủ, với sự kiện một ông tướng được biệt phái sang làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phải uốn lưỡi nhiều lần mới bật ra được vài từ như… “gu gờ”, “bê tê bốc” để cảnh báo các đồng viện về tác hại của Internet, thúc giục họ thông qua Dự luật an ninh mạng, nhất trí… dịch chuyển đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam (8).

***

Cần phải đặt các tin, bài, hình ảnh, video clip giới thiệu việc luyện tập của Quân đội nhân dân Việt Nam, của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang địa phương bên cạnh những video clip kiểu như video clip mà Bộ Quốc phòng Mỹ mới công bố hồi tuần trước, tóm lược diễn biến cuộc đột kích nhằm tiêu diệt Abu Bark al-Baghdadi để… giật mình!

Khi hiệu quả của các hoạt động quân sự gắn chặt với những tiến bộ khoa học kỹ thuật và tốc độ, khả năng ứng dụng thành tựu cả trong trang bị cá nhân lẫn phương tiện quân sự giống như bão, thay vì nên cười, hãy khóc sau khi nghe những… “gu gờ”, “bê tê bốc”, xem những tuyên truyền về “quốc phòng toàn dân”, vẫn kết hợp những vũ khí tự tạo như… chông, bẫy… chỉ để răn đe đồng bào và trấn an nhau rằng khi hữu sự, “ta nhất định thắng, địch nhất định thua” có khác gì… mở cửa chờ giặc!

Chú thích

(1) https://www.militarytimes.com/news/your-military/2019/10/30/centcom-commander-releases-video-of-raid-on-baghdadi-compound-which-now-looks-like-a-parking-lot-with-large-potholes/

(2) https://www.youtube.com/watch?v=6yuAUH6RAZQ

(3) https://vnexpress.net/phap-luat/dac-nhiem-dien-tap-chong-khung-bo-3981641.html

(4) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Phap-lenh-Canh-sat-co-dong-2013-221735.aspx

(5) https://vnexpress.net/phap-luat/cong-an-huyen-co-the-duoc-xem-xet-trang-bi-truc-thang-vu-trang-3762420.html

(6) https://vnexpress.net/phap-luat/canh-sat-co-dong-se-co-trung-doan-khong-quan-ky-binh-4005896.html

(7) https://www.youtube.com/watch?v=Zxq9kWwzaG4

https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2019/06/11/us-troops-civilian-defense-workers-get-political-reminder/

(8) https://www.facebook.com/Osinhuyduc/videos/1647633148605193/