Mỹ bỏ lệnh cấm du học sinh học online toàn phần giữa dịch COVID

Chính quyền Trump ngày 14/7 bỏ quy định buộc du học sinh phải rời nước Mỹ nếu tất cả học trình của họ trong học kỳ Thu tới đây được giảng dạy 100% trực tuyến vì dịch COVID, đảo ngược chính sách mới loan báo vài ngày trước.

Thẩm phán liên bang Allison Burroughs ở Massachusetts cho biết phía chính phủ Mỹ và bên nguyên đơn gồm Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã đạt thoả thuận mà qua đó quy định mới sẽ được thu hồi lại, phục hồi hiện trạng như trước.

Hai đại học đệ đơn kiện vì cho rằng quy định mới là phi pháp và gây tác hại cho các cơ sở giáo dục.

Đơn kiện của Harvard và MIT kéo theo một loạt các đơn kiện khác từ chính quyền các tiểu bang phản đối quy định vừa kể.

Hiện có hơn 1 triệu du học sinh tại các đại học Mỹ. Thu nhập của nhiều trường ở Mỹ phụ thuộc vào sinh viên nước ngoài.

Hồi tháng 3, khi đại dịch COVID bắt đầu bùng phát, nhiều trường ở Mỹ phải đóng cửa chuyển sang dạy trực tuyến và lúc đó Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú (ICE) đã miễn quy định truyền thống trước nay là hạn chế số lớp học online đối với những du học sinh có visa F-1 và M-1.

Tới ngày 6/7, ICE đột ngột đảo chính sách, yêu cầu du học sinh không được học online toàn phần. Theo quy định mới, nếu trường họ theo học dạy trực tuyến hoàn toàn vì COVID thì một là họ phải chuyển sang trường nào có dạy trực tiếp, hai là họ phải rời khỏi nước Mỹ.

Quy định này khiến các đại học đang lên kế hoạch giảng dạy cho học kỳ Thu lâm vào thế khó xử và các du học sinh rơi vào thế ‘tiến thoái lưỡng nan.’

“Em thấy quy định này hơi bất công cho du học sinh. Với số ca nhiễm đang tăng như vậy trong lòng du học sinh đã cảm thấy bất an, khi nhận được tin này em càng thấy bất an hơn nữa,” Tăng Minh Trí, một du học sinh theo học trường trung học tư thục Ben Lippen ở bang South Carolina, chia sẻ với VOA Việt ngữ một ngày trước khi lên chuyến bay hôm 14/7 do đại sứ quán Việt Nam tổ chức để đưa công dân Việt ‘mắc kẹt’ vì dịch COVID ở Mỹ về nước.

‘Sự bất an’, theo lời du học sinh này, một phần do sợ ‘bị đuổi’ về nước, một phần do sợ rằng nếu các trường tuân thủ quy định của ICE mở lớp dạy trực tiếp thì nguy cơ lây nhiễm COVID từ học đường càng cao.

Nhận được tin chính quyền Mỹ thu hồi quy định mới trong lúc đang chờ check-in ở sân bay để về Việt Nam, Tăng Minh Trí cho biết cảm thấy vui và nghĩ rằng việc này sẽ tạo cơ hội cho nhiều du học sinh hơn.

“Em nghĩ quyết định thu hồi là đúng. Thu hồi quy định giúp du học sinh định hướng lại mục tiêu của mình trên đất Mỹ và giảm sốc tinh thần,” Trí chia sẻ trước khi lên máy bay về Việt Nam.

Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú Hoa Kỳ nói họ cân nhắc ảnh hưởng đối với du học sinh khi điều chỉnh lại chính sách.

Theo quy định di trú thông thường, trước khi đại dịch xảy ra, du học sinh tại Mỹ mỗi một học kỳ chỉ được phép học một lớp online mà thôi.