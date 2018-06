Họ dám tấn công vào ‘túi khôn’ của nhân loại văn minh

Thật là một sự sai lầm khủng khiếp, một nước cờ ngu xuẩn. Họ vừa mới tỏ ra biết điều đôi chút khi chịu lùi một bước, hoãn việc thông qua dự Luật Đặc khu vào phiên họp quốc hội sau, thì sáng 12/6 họ vẫn giữ nguyên ý định bỏ phiếu về dự Luật an ninh mạng, một đạo luật phản động, phản dân chủ không kém gì dự luật Đặc khu.

Quốc hội tay sai của đảng, với hơn 90% là đảng viên, lại dấn thân vào con đường sai lầm khủng khiếp, triệt để tước quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của toàn dân, giao cho Công an toàn quyền kiểm soát xâm nhập và tịch thu mọi nguồn thông tin của tập thể và cá nhân trên mạng internet.

Ai cũng biết thông tin viễn thông (không giây) và internet cùng máy điện toàn - computer - là những thành tựu nổi bật nhất của loài người văn minh hiện đại, phục vụ đắc lực cho cuộc sống vật chất tinh thần của toàn nhân loại.

Mục đích của dự thảo Luật an ninh mạng là kiểm soát mọi thông tin trên mạng, là thủ tiêu triệt để mọi thông tin tự do của đời tư cá nhân - tư nhân và của mọi tập thể, là sao chép hầu như nguyên si bộ Luật an ninh mạng - ANM - của Bắc Kinh, đang bị cả thế giới lên án là ngu xuẩn, dại dột, bất lực chống lại cái « túi khôn » quý báu nhất của thời đại văn minh.

Trên đất nước Việt Nam hiện có trên 60 triệu máy tính, phần lớn là của cá nhân, của cán bộ, học sinh, sinh viên, nhà kinh doanh, chuyên viên các ngành. Tự do thông tin đã trở thành không khí, máu thịt của toàn dân trong quan hệ cá nhân tập thể và xã hội, với kỹ thuật số hiện đại và ý tưởng xây dựng thủ đô và các thành phố, thị trấn « thông minh ». Luật an ninh mạng sẽ cho phép cơ quan an ninh của bộ Công an kiểm soát tất cả các thông tin, dữ kiện, và có thể xử lý rất tùy tiện theo những khái niệm cực kỳ mơ hồ như « làm mất đoàn kết toàn dân », « đe dọa nền an ninh quốc gia », « có mưu đồ lật đổ chính quyền », « loan truyền tin thất thiệt »…

Chính vì những nguy cơ đó mà ngay trước ngày bỏ phiếu, các đại diện ngành truyền thông và thông tin cùng nhau hiệp thương khẩn cấp yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu để lấy ý kiến rộng rãi và thảo luận kỹ càng hơn.

Đó là các Hiệp hội Internet VN; Hội tin học VN; Hội tự động hóa VN; Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin VN; Hiệp hội doanh nghiệp điện tử VN; Hội Vô tuyến điện tử VN; Hiệp hội thương mại điện tử VN; Hiệp hội an toàn thông tin VN; Hội truyền thông Số VN; Hội tin học thành phố HCM; Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở VN; Câu Lạc Bộ Trường công nghệ thông tin VN; Đại diện ICT VN. Mười ba hội trên đây bao gồm hàng vài ngàn chuyên gia am hiểu sâu sắc ngành Thông tin đa dạng đa ngành, phần khá lớn là đảng viên trí thức tinh hoa ngành truyền thông VN đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Ngành truyền thông hiện đại với kỹ thuật số và hàng ngàn vệ tinh nhân tạo đuợc thế giới văn minh coi là cột trụ của phát triển và phồn vinh trong thế kỷ này.

Vì lẽ đó, tổ chức AI - Amnesty International - đã khẩn cấp báo động cho các hãng thông tin quốc tế Microsoft, Google, Apple, Facebook, Sam Sung về việc quốc hội của đảng CSVN đang chuẩn bị thông qua Luật ANM, không những triệt tiêu quyền tự do của dân Việt, còn đe dọa nghiêm trọng nguyên tắc bảo mật trong thông tin quốc tế được pháp luật quốc tế bảo vệ, cần lên tiếng can ngăn, cảnh báo. Đủ biết Luật ANM là nguy hiểm tệ hại đến đâu.

Nhưng không kịp!

Đây là một mưu đồ thủ tiêu quyền tự do ngôn luận, tự do phản biện của công dân, vi phạm quyền tự do tư tưởng được hiến pháp và pháp luật quốc tế về nhân quyền bảo vệ.

Nhân dân ta đã buộc bạo quyền phải lùi bước hoãn việc thông qua dự Luật Đặc khu, cần đấu tranh để hủy bỏ hẳn « dự luật bán đất, bán nước » đó, nay lại cần lên tiếng mạnh mẽ đòi hủy bỏ hẳn Luật ANM cực kỳ phản động, phản dân chủ, phản thời đại. Cần dạy cho những kẻ u mê tăm tối chậm tiến đến thê thảm dám tấn công vào cái « túi khôn » quý báu của nhân loại là hệ thống Internet.

Trong và ngoài nước, hãy lên tiếng và hành động, hội họp, mittinh, xuống đường tuần hành, tổng biểu tình, bãi khóa, xé bỏ, đốt cháy Luật ANM, không cho nó có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 như dự định. Hàng triệu máy tính cá nhân hãy đồng loạt lên mạng tỏ thái độ bác bỏ Luật ANM ngay lúc này.

Để hiểu rõ thêm về Luật ANM, mong các bạn tìm đọc loan truyền các bài viết của chuyên gia lão luyện về thông tin viễn thông Dương Ngọc Thái, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, và nhà báo trong nước Kim Hạnh (trên mạng Dân làm báo), và cố gắng có những kiến nghị mang vài vạn chữ ký cho có trọng lượng cảnh báo thế lực bạo quyền tăm tối dại dột đang vác gạch nện vào đôi chân run rẩy của chính mình.