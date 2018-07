LS của Will Nguyễn: mức phạt ‘trục xuất’ là bài toán khôn ngoan

Luật sư bào chữa cho công dân Mỹ William Nguyễn nói với VOA rằng mức phạt ‘trục xuất’ thể hiện bài toán khôn ngoan và có thỏa thuận của chính quyền Việt Nam.

Sau khi tham gia bào chữa cho bị cáo Will Nguyễn trong phiên xử ngày 20/7, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc chia sẻ với VOA:

“Xử mức án trục xuất thì tôi cho rằng đây là bài toán khôn ngoan, có sự tính toán và có thể có một sự thỏa thuận nào đó giữa hai chính phủ.”

Kết thúc phiên tòa xét xử nam thanh niên công dân Mỹ gốc Việt 32 tuổi về tội ‘gây rối trật tự công cộng, tòa tuyên Will Nguyễn mức phạt là trục xuất ngay lập tức, kèm theo một mức phạt tiền.

Truyền thông Việt Nam cho biết xét bị cáo thành khẩn khai báo, toà không áp dụng hình phạt tù là “thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.” Ngoài ra, toà cũng tuyên hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là tạm giam với bị cáo, và hoàn trả tài sản bị thu giữ.

Luật sư Phúc chia sẻ thêm rằng mức án áp dụng cho công dân Mỹ này thấp hơn so với những vụ tham gia biểu tình khác:

“Nếu xét ra thì rõ ràng mức án cho Will Nguyễn như thế là mức án thấp so với xử một số vụ án khác về việc tham gia biểu tình. Như vậy đã tạm thỏa mãn đôi bên. Chúng tôi thấy rằng phiên tòa này vừa mang tính pháp lý và cũng có yếu tố quan hệ ngoại giao.”

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho biết thêm:

“Phiên tòa này kết thúc trong sự chấp thuận, đồng tình của bị cáo, của gia đình và của luật sư. Bị cáo không kháng cáo. Tòa áp dụng mức trục xuất là mức án thấp dành cho người nước ngoài. Trước phiên tòa chúng tôi vào trại giam gặp Will và Will cũng rất mong được áp dụng hình thức trục xuất. Do đó khi đại diện Viện Kiểm sát đề xuất hình phạt trục xuất thì chúng tôi thấy nhẹ nhõm đi. Bài bào chữa của hai luật sư cũng được thay đổi, rút ngắn… và đồng tình theo hướng đó.”

Will Nguyễn, có tên tiếng Việt là Nguyễn Anh Duy, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh chính thức khởi tố, bắt tạm giam ngày 12/6 do tham gia biểu tình tuần hành ngày chủ nhật 10/6 phản đối Dự luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng.

Ông James Thrower, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho Reuters biết trong một tuyên bố gửi qua Email sau phiên xử: “Chúng tôi vui mừng khi vụ án công dân Hoa Kỳ William Nguyễn đã được giải quyết.”

Sau khi biết kết quả phiên tòa, dân biểu Hoa Kỳ Jimmy Gomez ra thông cáo nói: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cử tri của tôi, William Nguyễn, sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của mình sau cuộc thử thách đau khổ ở Việt Nam… Tôi muốn chân thành biết ơn cơ quan ngoại giao và các quan chức chính phủ đã làm việc cùng nhau để có một kết cuộc tốt như vậy.”

Trong các cuộc thảo luận với quan chức cấp cao của Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội vào đầu tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu vụ bắt giữ công dân Mỹ William Nguyễn.

Trong thời gian tạm giam hơn một tháng, các viên chức Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. HCM đã tổ chức thăm lãnh sự công dân Mỹ Will Nguyễn 3 lần, lần gần nhất là vào ngày 13/7, theo trang Facebook Free Will Nguyễn.

Trước đó, trong bức thư đề ngày 19/6, dân biểu Jimmy Gomez, cùng với hai dân biểu khác là Alan Lowenthal và Luis Correa, đại diện cho các địa hạt ở California, tiểu bang nơi nhiều gốc Việt sinh sống, “thông báo” cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc anh William Anh Nguyễn (thường gọi là Will Nguyễn) “đang bị giữ một cách bất công ở Việt Nam” và yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp.

Một ngày trước khi các dân biểu trên gửi thư cho Tổng thống Trump, Đài Truyền hình TP. HCM (HTV) phát một bản tin, trong đó Will Nguyễn nói rằng “Will hiểu là hành động của Will là vi phạm” và “sai trái với luật pháp Việt Nam.”

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 14/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng anh William Nguyễn "bị tạm giữ do có hành vi gây rối trật tự công cộng.” Sau đó, Viện Kiểm sát TP. HCM nói với báo giới rằng Will Nguyễn có thể đối mặt với hình phạt lên đến 7 năm tù giam.

Chỉ vài giờ trước phiên xử hôm 20/7, dân biểu Lowenthal ra cảnh cáo rằng Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu kết án tù đối với công dân Mỹ Will Nguyễn.