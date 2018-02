LHQ tố cáo Triều Tiên lách chế tài

Triều Tiên vi phạm các chế tài của Liên hiệp quốc, thu về được gần 200 triệu đô la trong năm ngoái từ các mặt hàng xuất khẩu bị cấm, theo một báo cáo mật do các nhà quan sát độc lập của Liên hiệp quốc thực hiện.

Báo cáo đệ trình lên một ủy ban chế tài của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc được Reuters trích dẫn ngày 2/2 nói Triều Tiên đã vận chuyển than đá sang các cảng của Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, chủ yếu dùng giấy tờ giả mạo ghi xuất xứ các lô hàng là từ Nga và Trung Quốc thay vì từ Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc từ 2006 tới nay đã đẩy mạnh các biện pháp trừng pháp lên Triều Tiên nhằm siết nguồn ngân quỹ cho các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các biện pháp chế tài bao gồm cấm nước này xuất khẩu than đá, sắt, chì, hàng dệt may và hải sản, đồng thời cũng hạn chế Bình Nhưỡng nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh luyện.

Phái bộ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc không phản hồi tức thì yêu cầu bình luận về báo cáo của Liên hiệp quốc.

Theo Reuters