Lạnh kỷ lục tại nhiều nơi ở nước Mỹ

Đợt khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống miền Bắc nước Mỹ đã lan đến các tiểu bang vùng Trung Tây và Đông Bắc với nhiệt độ xuống dưới mức đông đá. Các nhà dự báo thời tiết cho biết, vào ngày thứ Năm 31/1, nhiệt độ tại Minnesota và vùng Thượng Michigan có thể ở mức âm 29 độ C. Các tiểu bang vùng Đông Bắc như Massachusetts, New York và Pennsylvania cũng gánh chịu cơn lạnh kỷ lục. Nhiệt độ trong đêm tại Boston là âm 21 độ C, theo Cơ quan Khí Tượng Thủy Văn của Mỹ.

Từ ngày 21/1 đến nay có ít nhất 12 người thiệt mạng vì giá lạnh hay vì tai nạn liên quan đến thời tiết, theo Reuters. Hàng ngàn chuyến bay bị hoãn hay bị hủy tại Bắc và Đông Bắc nước Mỹ vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chicago, thành phố lớn thứ ba của nước Mỹ với gần 10 triệu dân, hiện đang chịu cái lạnh khắc nghiệt với nhiệt độ âm 32 độ C vào ngày thứ Tư 30/1 và theo dự báo, sang ngày thứ Năm 31/1, nhiệt độ có thể phá vỡ kỷ lục âm 32 độ C của năm 1985. Nếu có gió, nhiệt độ có thể xuống thấp đến âm 46 độ C.

Các trung tâm tạm trú dành cho người vô gia cư quá tải và chính quyền địa phương phải tăng cường thêm 500 giường để đáp ứng nhu cầu, đồng thời kêu gọi 100 nhà lãnh đạo tôn giáo liên lạc, kiểm tra tình hình của những người cao niên để giúp họ khi cần thiết. Năm xe buýt của Sở Giao thông Vận tải Chicago được dùng làm nơi tránh lạnh của những người vô gia cư không muốn vào tá túc ở những trung tâm tạm trú.

Ông Tâm, một người Việt cư ngụ tại Chicago, cho biết trời quá lạnh nên mọi người hạn chế đi ra đường. Tuy các hãng xưởng vẫn mở cửa, nhưng các ngân hàng và bưu điện địa phương đều đóng cửa. Người Việt làm nail cũng ở nhà; các phòng mạch bác sĩ cũng đóng cửa, dời hẹn bệnh nhân sang ngày khác.

“Âm 53 độ. Hôm qua mình đi ra ngoài đường vừa đưa cái tay lên, giống như là nó cắt đứt cái tay mình luôn. Gió lạnh đến mức độ đó,” ông Tâm mô tả.

Về sinh hoạt của người Việt trong những ngày giá lạnh này, ông Tâm nói: “Những người Việt mình cũng trông những ngày nghỉ để làm công việc nhà, công việc gia đình. Còn những bạn trẻ thì họ thích chơi, họ xuống casino họ chơi -ở đó không bao giờ đóng cửa-rồi chiều tụ họp tại nhà ăn uống.”

New York, thành phố thuộc vùng Đông Bắc và đông dân nhất nước Mỹ, cũng chịu ảnh hưởng của khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống. Đường xá bị đóng băng, gây nên hàng loạt tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tại thành phố được mệnh danh là không ngủ này, mọi sinh hoạt dường như vẫn bình thường.

Bà Kiều Tuyết, cư dân New York, chia sẻ: “New York City này busy 24/24. Có năm tuyết ngập lên đầu gối nhưng người ta vẫn đi làm. Thành ra cái tuyết này đối với họ không ảnh hưởng gì nhiều, sinh hoạt vẫn bình thường.”

Cách New York 4 tiếng đồng hồ lái xe về phía nam, tại Maryland và Bắc Virginia, hai tiểu bang có nhiều người Việt cư ngụ, đợt lạnh này gây ảnh hưởng đến công ăn việc làm của nhiều cư dân, nhưng ảnh hưởng nhiều hay ít tùy theo nghề nghiệp của mỗi người.

Ông Nguyễn Liêu làm nghề xây dựng hiện cư ngụ gần khu Eden, trung tâm thương mại của người Việt trong vùng, cho VOA biết: “Em đi làm ngoài, em làm construction, lạnh quá nên không đi làm được. Còn ví dụ như trường hợp vợ đi làm bánh, vô trong tiệm có máy thì đi làm được. Mấy đứa nhỏ được nghỉ học ngày hôm qua, ngày nay được đi học trễ hai tiếng. Ngoài ra phải hạn chế đi lại vì quá lạnh.”

Ông Liêu cho biết thêm là hoạt động mua sắm Tết tại chợ Eden mấy ngày này bị hạn chế rất nhiều bởi cơn rét kỷ lục.

“Tại chợ Eden của mình này chẳng qua là gần cái Tết người ta ưng mua cái gì thì họ chạy ra mua rồi chạy về chứ không ở lại. Mấy tiệm đáng lẽ ra lúc này đông lắm nhưng bữa nay cũng trống vì quá lạnh nên người ta giảm đi ra ngoài đường,” ông nói.

“Ngày mai với lại tuần tới có lẽ em đi làm được rồi vì chỉ còn ba mươi mấy độ F tức là ba bốn độ C của mình thì đi làm được rồi, có gì đâu. Còn bây giờ âm độ F thì mình mới không đi làm thôi.”

Ông Liêu hy vọng ngày mai trời ấm hơn để ông có thể đi làm lại, vì nghề của ông, nghỉ bữa nào là thiệt hại thu nhập bữa đó.