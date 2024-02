Khi CA vừa là... ‘công an’, vừa là... ‘chạy án’!

Trân Văn

Tuần này, chuyện tòa án sắp đưa vụ án có liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca (Thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố vì “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - nhận 35 tỉ để giúp chủ một doanh nghiệp chuyên mua bán hóa đơn trái phép chạy án) không nóng bằng chuyện cáo trạng vụ án này tiết lộ, khi khám xét tư gia của ông Ca, công an đã lập biên bản - tạm giữ “nhiều đồ vật, tài sản là Việt Nam đồng, ngoại tệ, trang sức, kim loại màu vàng, sổ tiết kiệm, hơn 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do vợ chồng ông Ca đứng tên” và “sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ” việc vợ chồng ông Ca... “không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản này” (1). Không phải tự nhiên mà người sử dụng mạng xã hội quan tâm, bàn luận rôm rả...

Việt Tân đay nghiến: Các ‘ông chủ’ đã thấy tiền của của ‘đầy tớ của nhân dân’ nhiều như thế nào chưa? Số tài sản đó ăn đến mấy đời cũng chưa hết. Đó là chưa biết Đỗ Hữu Ca đã tẩu tán bao nhiêu tài sản! Trong khi các ‘ông chủ’ ngự trong những ‘nhà trọ’ diện tích chưa tới mười mét vuông thì ngoài các biệt thự, ‘đầy tớ’ còn hơn 40 sổ đỏ. Trong khi các ‘ông chủ” túng quẫn đến nỗi cả gia đình phải quyên sinh thì ‘đầy tớ’ sống xa hoa trên núi tài sản. Ai tin núi tài sản đó có được từ những việc như thừa kế, buôn chổi đót,... Đó là tiền cướp từ dân. Ngoài việc bày tỏ sự tán thành, nhiều người góp thêm như Cuong MyTho: Không riêng ông này! Hoặc nhắc lại thắc mắc vốn đã được công chúng nêu ra rất nhiều lần sau khi viên chức nhũng lạm bùng lên thành các scandal như Le Ngoc Anh: Quan trọng là ai đưa ông ta lên (2)?

Giữa lúc dư luận dậy lên thành bão, Trần Vũ Hải nhắc: Nhiều người bảo rằng, ông Ca đã thôi làm Giám đốc Công an Hải phòng mà còn nhận những 35 tỉ đồng để chạy một vụ án thì khi còn là Giám đốc Công an Hải phòng, số lần và số tiền liên quan đến ‘chạy án’ chắc không thể ít? Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, ngoài tình tiết ông Ca có biệt phủ lớn cạnh một dòng sông ở huyện Thủy Nguyên (vì cho rằng việc xây dựng biệt phủ này lấn vào hành lanh bảo vệ sông mà Tạp chí Luật sư bị đình chỉ hoạt động ba tháng và bị phạt 50 triệu đồng do đưa tin không chính xác) và một biệt thự ở quận Hải An (nơi ông Ca cư trú lúc tư gia bị khám xét), không có chứng cứ nào và cáo buộc nào liên quan đến việc ông đã nhận tiền ‘chạy án’ khi đương chức nên ông Đỗ Hữu Ca vô tội nhé! Còn ông Ca có mấy nhà lớn và mấy chục sổ đỏ là chuyện riêng của gia đình ông nhé! Le Tanhoa - một thân hữu của Trần Vũ Hải - tán thành: Tiền người ta đưa thì lấy chứ đâu có nhận hối lộ hoặc giống như... tham nhũng không vụ lợi! Còn Tuan Harry nhận định: Giờ, trưởng công an một huyện đã có tầm trăm tỷ thì tài sản giám đốc công an cấp tỉnh như ông Ca cỡ đó cũng bình thường thôi (3).

Bởi những scandal liên quan đến công an và “chạy án” đã trở thành quen thuộc, Truong Huy San cho rằng: Phim ‘Chạy án’ của VTV dù hấp dẫn cũng chỉ là “muỗi” trước những vụ chạy án ngoài sức tưởng tưởng của những kịch tác gia giỏi hư cấu nhất trước ba vụ chạy án này - cựu Điều tra viên về “tội phạm tham nhũng” Bùi Trung Kiên nhận 3,7 triệu USD, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ, Thiếu tướng Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhận 2,65 triệu USD. Vẫn biết, như tuyên bố của cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – ‘Chạy án phải bằng tiền chứ không thể hô hào khẩu hiệu’ nhưng giá chạy án mà những sĩ quan công an cao cấp này đưa ra là quá mức hình dung của người dân. Nhất là giá được đưa ra từ họ, những tên tội phạm ấy, từng đứng đầu những cơ quan chống tội phạm ở những điạ phương quan trọng nhất. Đành rằng, chính công an đã phá những vụ án này, có nghĩa là ngành không dung thứ những hành vi sai trái ấy. Nhưng, có thể không phải tất cả các vụ tham nhũng trong ngành đều bị phát hiện. Và, liệu có bao nhiêu trường hợp, kẻ tham nhũng hơn lại đang đi còng tay tham nhũng?

Có rất nhiều người bình luận thêm về suy tư của Truong Huy San. Có người như Nguyễn Hoàng Tuyển thở dài: Phong cho lắm TƯỚNG vào, giờ thành TƯỚNG CƯỚP. Nhìn chung đất nước có bao giờ như thế này! Đây là tên TƯỚNG bị lộ, Còn bao nhiêu tên TƯỚNG đang NGẠO NGHỄ trong bộ máy bảo vệ đảng? Hồn thiêng sông núi nước Nam không bao giờ để cho những tên tội phạm này không bị trừng phạt theo luật nhân quả! Có người như Pham Tri Vien nhận định: Tham nhũng đi bắt tham nhũng, tham nhũng nhiều đi bắt tham nhũng ít hơn thì cả làng Vũ Đại đều biết. Vua đứng trên lập pháp hành pháp và tư pháp nên nó mới ra cớ sự. Nguyễn Chiêu Trịnh tán thành: Chính xác, quyền lực tuyệt đối thì tha hoá tuyệt đối. Ngân Du cũng vậy: Lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện thì sẽ tha hóa toàn diện và tuyệt đối thôi! Phuc Tran Van bày tỏ hy vọng: Ai cũng thấy vua đang cởi truồng thế mà ông ấy luôn bảo dưới triều đại của ông ấy mặt trời luôn tỏa nắng ở xứ này. Mong có ai la lên cho ông ấy nghe mà xấu hổ! Song Long Mai không đồng ý: Biết xấu hổ thì ông ấy đã không nói! Đó cũng là lý do Le Tam mỉa mai: Tham nhũng mạnh như thế mà muốn hóa hổ, hóa rồng thì chỉ có hổ giấy và rồng đất (4)!

***

Sau khi biết công an có ý định “xác minh, làm rõ” chuyện vợ chồng ông Ca “không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản đang bị tạm giữ ” ông Kim Van Chinh bày tỏ mong ước: Ước sao đảng và nhà nước phát huy vụ Đỗ Hữu Ca, thống kê hết tài sản của tất cả các giám đốc công an các huyện - tỉnh, các bí thư huyện - tỉnh, các chủ tịch huyện - tỉnh... sau đó yêu cầu giải trình như ông Ca rồi theo quy định luật pháp mà làm... Tổng tài sản thu về cho ngân sách nhà nước dùng nhiều năm chả hết. Ước nguyện rất khó vì như vậy phải thống kê cả tài sản của các cán bộ chủ chốt đương chức bộ máy đảng và nhà nước. Tuy tán thành, nhiều người không tin vào sự khả thi của mong ước vốn là đương nhiên ở các xứ khác. Chẳng hạn theo Nguyễn Thành Nhân thì đó là: Ước chỉ để ước thôi! Tương tự là Nguyen Anh Bắc: Biết là nên thế nhưng mò kim đáy biển thì hơi khó! Tại sao khó? Hai Duong vặn lại người nêu mong ước: Làm xong rồi giải tán luôn hả cụ?

Trong số thân hữu của ông Kim Van Chinh, có người như Ngoc Anh Nguyen nhẩm tính: 63 tỉnh x 10 ông rồi cộng với trung ương khoảng 100 ông nữa thì nước mình phải có cỡ 730 tỉ phú USD không công bố bác ạ! Có thể vì vậy nên Duc Nguyen lưu ý: Nếu làm đúng như bác mong ước thì chẳng khác gì ‘vạch áo cho người xem lưng’. Li Chen ngậm ngùi: Bởi vì ước mơ không bị đánh thuế nên chúng ta cứ ước thôi ạ! Em ước chế độ cộng sản ‘mãi mãi’ trong sạch vững mạnh, công bằng văn minh, không tơ hào cây kim sợi chỉ của dân (5)!

Chú thích

