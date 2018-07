Ivanka Trump đóng cửa nhãn hiệu thời trang của mình

Cô Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, quyết định từ bỏ nhãn hiệu thời trang mang tên cô mà đa phần là các sản phẩm quần áo được sản xuất tại Trung Quốc giữa những chỉ trích nhắm vào thân phụ cô vốn chủ trương đưa công ăn việc làm về cho người Mỹ.

Cô Ivanka, cũng là cố vấn cao cấp của Nhà Trắng, nói ‘trọng tâm trước mắt là công việc mà hiện tôi đang làm ở Washington’ và gọi việc đóng cửa công ty của cô là ‘kết cuộc công bằng duy nhất đối với đội ngũ của tôi và các đối tác của tôi’, theo Washington Post.

Những người chỉ trích cho rằng các đợt áp thuế của ông Trump lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc không hề đụng đến các sản phẩm may mặc, vốn chiếm 70% lượng hàng may mặc nhập khẩu vào Mỹ, và giày dép, nhờ đó mà các sản phẩm may mặc và giày dép mang nhãn hiệu Ivanka Trump nhập từ Trung Quốc không bị đánh thuế.

Hàng hóa nhập khẩu của công ty Ivanka Trump, có trụ sở tại Tháp Trump ở New York, đã bị những nhà bán lẻ như Nordstrom loại ra khỏi các kệ hàng của mình do doanh số sụt giảm. Toàn bộ sản phẩm của công ty này, bao gồm quần áo, giày dép và túi xách, đều được sản xuất ở nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, do giá nhân công rẻ. Điều này đi ngược lại khẩu hiệu của ông Trump là tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người Mỹ.

Nhãn hiệu thời trang Ivanka Trump vừa túi tiền dành cho những phụ nữ trẻ, trí thức đã trở thành một vấn đề gây chia rẽ đối với người Mỹ. Những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành thì mua để ủng hộ cô Ivanka trong khi những người có tư tưởng tự do thì kịch liệt tẩy chay.

Quyết định đóng cửa là một bất ngờ ngay cả đối với những quan chức của hãng, theo Washington Post. Mới tuần trước, hãng này còn đang thảo luận về việc thực hiện quy trình giám sát các xưởng sản xuất của đối tác ở nước ngoài vốn lâu nay bị trì hoãn.

Cô Ivanka bắt đầu kinh doanh các mặt hàng nữ trang vào năm 2007, và từ đó mở rộng sang giày dép, quần áo và mắt kính. Việc cô mở một cửa hàng tại Tháp Trump ở Manhattan của New York mà cô nói rằng hy vọng sẽ bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng không thông qua các nhà bán lẻ khiến cho một số chuyên gia đạo đức quan ngại rằng đó là một cách để đế chế kinh doanh của ông Trump đánh vào túi tiền của những ủng hộ viên.

Cô Ivanka Trump đã kiếm hơn 5 triệu đô la từ công ty thời trang của cô trong khoảng thời gian từ tháng 1/2016 cho đến tháng 3/2017, theo tiết lộ tài chính hồi năm ngoái. Từ đó, cô đã từ bỏ việc điều hành hoạt động hàng ngày của hãng nhưng vẫn sở hữu công ty mà cô thành lập cách nay 11 năm.