Hai tướng CA đối mặt kỷ luật vì 'vi phạm rất nghiêm trọng'

Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 27/7 ra thông cáo nói họ đề nghị Bộ Chính trị “xem xét, thi hành kỷ luật” đối với 2 tướng công an có những vi phạm “rất nghiêm trọng”.

Một trong hai viên tướng là Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đương nhiệm. Người kia là Thượng tướng Trần Việt Tân, cựu Thứ trưởng Công an.

Trung tướng Thành từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật của Bộ Công an, còn gọi là Tổng cục IV.

Theo thông cáo được báo chí trong nước trích dẫn, ông Thành bị quy là “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV”.

Ngoài ông Thành, năm sĩ quan cấp trung tướng khác nắm các vai trò lãnh đạo khác nhau trong Tổng cục IV cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu danh vì họ đã sai phạm “nghiêm trọng” trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công, bao gồm cả chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng luật.

Ủy ban Kiểm tra nói các ông Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn, Nguyễn Văn Chuyên, Ksor Nham và Vũ Thuật cần phải bị “kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định”.

Theo cách phân bố quyền lực trong cơ chế chính trị do đảng cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam, điều này hàm ý rằng bộ máy đảng tại bộ chủ quản sẽ xử lý 5 viên trung tướng nêu trên, trước khi các cơ quan pháp luật tiến hành các hành động khác.

Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra nhấn mạnh rằng sai phạm của Trung tướng Thành và các sĩ quan liên quan “làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an, gây bức xúc trong xã hội”.

Ủy ban cho biết thêm rằng ông Thành “còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an”.

Về viên tướng công an thứ hai bị Ủy ban Kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật, lý do được ủy ban đưa ra là trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trần Việt Tân đã “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng”. Ông Tân nghỉ hưu hồi tháng 3/2016.

Những nguồn thạo tin ở Việt Nam nói việc một loạt tướng công an đối mặt với kỷ luật là do họ dính líu tới vụ đại gia Phan Văn Anh Vũ thao túng các dự án đất đai lớn ở Đà Nẵng trong nhiều năm. VOA chưa thể xác minh độc lập thông tin này.



Ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, còn có biệt danh là “Vũ Nhôm”, đã bị bắt hồi đầu năm nay và sẽ ra tòa về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” trong một phiên xử kín ở Hà Nội vào hai ngày cuối cùng của tháng 7 này.

Sau phiên tòa đó, ông Vũ sẽ còn ra tòa ít nhất hai lần nữa vì tội “trốn thuế” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đại gia này từng khét tiếng về khả năng thao túng các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mác “thượng tá công an mật”.

Hiện chưa rõ một loạt tướng công an vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật dính líu đến mức nào với “Vũ Nhôm”, nhưng hồi tháng 4 năm nay, Bộ Công an đã bắt một trung tướng nghỉ hưu, ông Phan Hữu Tuấn, vì liên quan đến vụ án của “Vũ Nhôm”.

Ông Tuấn, người từng làm đến chức Tổng cục phó Tổng cục Tình báo của bộ, bị cáo buộc có hành vi “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Tương tự ông Tuấn, một cán bộ công an khác có tên Nguyễn Hữu Bách, 55 tuổi, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bên ngoài ngành công an, cùng thời điểm đó, nhà chức trách đã bắt ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ 2006 đến 2011, do có liên quan đến vụ án.

Ông Minh, 63 tuổi, bị cáo buộc đã “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.