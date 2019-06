Hai người xác nhận tường thuật của nữ ký giả tố ông Trump cưỡng hiếp

Hai người phụ nữ lên tiếng xác nhận tường thuật của nhà văn E. Jean Carroll về vụ việc mà bà nói là bị Tổng thống Donald Trump tấn công tình dục hơn 20 năm trước. Cả hai người nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng vào ngày 27/6 rằng bà Carroll đã kể với họ về vụ việc vào thời điểm đó.

Reuters dẫn phát biểu của hai phụ nữ này với báo The New York Times cho biết bà Carroll kể với họ rằng ông Trump đã khống chế bà trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở New York vào cuối năm 1995 hoặc đầu năm 1996 và cưỡng hiếp bà trong vài phút.

Hai người phụ nữ này, tác giả Lisa Birnbach và người từng dẫn chương trình tin tức Carol Martin, cho biết họ đã đưa ra những lời khuyên trái ngược nhau về việc bà Carroll có nên trình báo vụ tấn công hay không. Bà Carroll là một cây bút phụ trách một cột báo cho tạp chí Elle.

Ông Trump bác bỏ cáo buộc này, nói rằng vụ việc không hề xảy ra.

Những cáo buộc tương tự đã xuất hiện trong hai năm qua nhắm vào một số người đàn ông có quyền thế ở Hollywood, trong giới truyền thông và chính trị khi phong trào #MeToo của phụ nữ đạt được đà tiến và rọi ánh sáng những hành vi quấy rối và bạo lực tình dục.

Hơn một chục phụ nữ đã cáo buộc ông Trump, 73 tuổi, ve vãn họ ngoài ý muốn trong những năm trước khi ông tham gia chính trường. Ông Trump phủ nhận những cáo buộc đó và sau đó thắng cử vào Nhà Trắng năm 2016.

Cáo buộc của bà Carroll, 75 tuổi, được đăng vào thứ Sáu tuần trước trong một bài báo của tạp chí New York trích từ hồi kí mới của bà. Bà nói rằng bà đã không trình báo ông Trump, một doanh nhân bất động sản giàu có, với nhà chức trách trong những năm 1990 vì sợ bị trả thù.

Các đại diện của Nhà Trắng không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận về tường thuật của hai người phụ nữ với tờ Times.

Bà Carroll nói với tờ Times rằng bà đã không cân nhắc chuyện công khai cáo buộc trước cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016 như những người phụ nữ khác đã làm vì bà tin rằng những cáo buộc như vậy sẽ càng giúp cho nỗ lực tranh cử của ông Trump.

Ông Trump cáo buộc bà Carroll nói dối và tìm cách bán được nhiều sách hơn.