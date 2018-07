Gia đình ông Lê Đình Lượng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30/7

Gia đình của nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng lên tiếng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30/7, xét xử ông với cáo buộc “lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật hình sự.

Từ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Qúy, vợ của ông Lê Đình Lượng nói với VOA:

“Chồng tôi là một người vô tội. Tôi mong rằng cộng đồng quốc tế cũng như trong nước lên tiếng kêu gọi đòi lại sự công bằng cho chồng tôi.”

Theo bà Qúy, kể từ khi bị bắt vào ngày 24/7 năm ngoái cho đến nay, ông Lượng không được gặp gia đình mặc dù gia đình ông đã nhiều lần làm đơn xin.

Bà Quý cho biết bà rất lo lắng cho sức khoẻ của chồng mình vì ông Lượng mắc nhiều chứng bệnh như bệnh gút, thoái hoá cột sống và đau dạ dày, và cần được thăm nuôi.

Bà Qúy cho biết Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Đình Lượng, đã có 1 cuộc gặp với ông vào chiều 23/7.

Tuy nhiên, theo bà Qúy, luật sư Sơn không được tiếp cận toàn bộ bản cáo trạng của Viện Kiểm sát. Bà nói công an điều tra ngăn không cho luật sư chụp hình hay chụp bản cáo trạng.

“Luật sư vào thì không được chụp bản cáo trạng, mà chỉ được ngồi chép lại thôi. Tôi thấy rất bất công. Nhà nước làm những việc như thế đối với chồng tôi thật bất công, xã hội bất công, và chính quyền thật vô lý.”

Luật sư Hà Huy Sơn trong tuần đăng một quyết định của Tòa án tỉnh Nghệ An cho biết ông Lê Đình Lượng bị truy tố theo khoản 1 Điều 79. Theo điều khoản này, ông Lượng phải đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến chung thân, hoặc tử hình.

Bản lên tiếng của bà Qúy hôm 20/7 có đoạn: “Tòa án tỉnh Nghệ An sẽ đem anh ra xét xử sơ thẩm. Đây có thể là một vụ án và phiên tòa đã được cơ quan an ninh chuẩn bị sẵn cả về kịch bản lẫn mức tù (án bỏ túi), như họ từng làm đối với các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam lâu nay.”

Theo thư kêu gọi của bà Qúy hôm 20/7, ông Lượng từng biểu tình và ký tên vào thỉnh nguyện thư đòi ngưng khai thác Bôxit ở Tây Nguyên vào những năm 2008, và tham gia cùng người dân phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam.

Năm 2016, ông Lượng đã đồng hành với bà con nhiều nơi, đấu tranh đòi công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa gây ô nhiễm môi trường biển miền trung Việt Nam phải bồi thường cho các nạn nhân.

Bà Qúy cho biết là ngoài ra, từ nhiều năm nay ông Lượng cũng tranh đấu ôn hòa chống vấn đề lạm thu phí học đường.

Bà nói nhà nước Việt Nam làm ra luật mà không thực thi đúng pháp luật, và những ai hiểu biết luật pháp mà đi tranh đấu như ông Lượng thì bị cho là muốn ‘lật đổ chính quyền.’

“Các cấp chính quyền, những người có quyền có chức đã quy chồng tôi vào tội lật đổ chính quyền. Tôi và cả gia đình thấy rằng những chuyện chồng tôi làm là đúng đắn. Một ông Lượng làm răn mà lật đổ chính quyền? Những chuyện ông ấy giúp dân đòi quyền lợi, đòi môi trường sạch, đấu tranh để con em được đến trường. Nhà nước làm ra luật mà không thực hiện đúng pháp luật. Những ai biết luật đi tranh đấu thì cho là lật đổ chính quyền.”

Bà Qúy nói ông Lượng đã bị bắt một cách bất ngờ, gần như là bị bắt cóc vào ngày 24/7/2017 khi ông đang đi xe máy trên đường về sau khi thăm gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ở giáo xứ Yên Hoà, tỉnh Nghệ An.

Hôm 26/7, Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng nói rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt, giam giữ và xét xử ông Lê Đình Lượng là “vi phạm nhân quyền.”

Hội này nói: “Tất cả các hoạt động của ông Lê Đình Lượng được mô tả trong cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An chỉ thể hiện quyền tự do hoạt động đảng phái chính trị, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của ông Lê Đình Lượng.”

Hôm 24/7, tổ chức bảo vệ nhân quyền Front Line Defender có trụ sở ở Dublin, Ireland, kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do vô điều kiện cho ông Lượng.

Ông Lê Đình Lượng, một cựu chiến binh tham gia chiến tranh biên giới phía bắc năm 1983, là chú họ của nhà hoạt động Lê Quốc Quân, một trong những luật sư nhân quyền và nhà đấu tranh dân chủ từng bị giam cầm trong nước.

Truyền thông Việt Nam tố cáo ông Lượng là “thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.”

Báo Nghệ an nói ông Lê Đình Lượng “cấu kết với các phần tử Việt Tân, là cánh tay đắc lực cho những phần tử cực đoan, đầu têu cho những hoạt động nhân danh núp bóng bảo vệ môi trường để kích động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.”