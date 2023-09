Gần 60 người chết trong vụ cháy chung cư tư nhân ở Hà Nội

Một vụ cháy thảm khốc nhất trong hàng chục năm qua ở Việt Nam vừa xảy ra trong đêm 12/9 tại một tòa chung cư cho thuê trọ do tư nhân làm chủ ở Hà Nội khiến cho ít nhất 56 người thiệt mạng tính đến tối ngày 13/9, truyền thông trong nước đưa tin.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thị sát hiện trường khi vụ cháy vừa được kiểm soát còn chủ sở hữu chung cư đã bị bắt.



Chung cư bị cháy là tòa nhà 10 tầng tọa lạc tại một khu dân cư đông đúc trong một ngõ nhỏ trên phố Khương Hạ, Quận Thanh Xuân. Tổng cộng có 40 hộ với hơn 150 cư dân đang thuê trọ ở đây, theo trang mạng VnExpress. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em.



Ngọn lửa được cho là bùng phát từ tầng trệt, nơi để xe gắn máy của các cư dân, vào lúc gần nửa đêm ngày 12/9. Sở Cứu hỏa Hà Nội đã điều động 15 xe cùng khoảng 100 cảnh sát cứu hỏa đến hiện trường và phải mất 5 giờ đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa, cũng theo báo mạng này. Do tòa chung cư nằm sâu 400 mét trong ngõ rộng chỉ 3 mét nên xe cứu hỏa không vào tới được mà phải kéo vòi rồng vào.



Do tòa nhà này chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất ở mặt trước – mặt sau có ban công phơi quần áo nhưng đã bị chấn song inox rào lại, có cửa sổ mở lối thoát ra ngoài nhưng không có thang thoát hiểm – khiến nhiều cư dân bị mắc kẹt, ngạt khói dẫn đến tử vong. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen bốc cao trên bầu trời đêm Hà Nội.



Truyền thông trong nước đưa tin có một số cư dân đã dùng thang dây thoát từ tầng trên xuống mặt đất. Có người chạy lên sân thượng cầu cứu và cũng có gia đình mạo hiểm nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh.



Đến thị sát hiện trường vào khoảng hơn 13h sau khi vụ cháy bùng phát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu ‘rút kinh nghiệm’ trong việc cấp phép các điều kiện phòng chống cháy nổ cho các tòa nhà dân cư và ‘chỉ linh hoạt được trong điều kiện có thể’, theo VnExpress. Đi cùng ông Chính còn có Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long.



“Ví dụ tòa nhà này phải có lối thoát. Xây 10 tầng, 45 hộ mà không có lối thoát là không được,” ông Chính được dẫn lời nói.



Ông Chính cũng đã gửi công điện yêu cầu rà soát an toàn phòng cháy chữa cháy đối với những nơi có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là các chung cư tư nhân có đông người ở trên địa bàn Hà Nội.



Chính quyền Hà Nội cũng đã loan báo họ sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 37 triệu đồng và mỗi người bị thương được hỗ trợ 12,4 triệu đồng.



Chung cư tư nhân là những tòa nhà được tư nhân đầu tư xây dựng trên đất của mình, thường là có diện tích nhỏ trong những con ngõ có mật độ dân cư đông đúc. Những tòa nhà này được xây nhiều tầng, phân ra làm nhiều căn hộ nhỏ cho cư dân thuê. VnExpress cho biết trên địa bàn Hà Nội những kiểu chung cư kiểu này có ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm…



Các căn hộ trong tòa chung cư bi cháy có diện tích từ 20 đến 40 mét vuông mỗi căn, gồm có phòng khách, một phòng ngủ.



Hiện chủ sở hữu khu chung cư này là ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, đã bị khởi tố, bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội ‘Vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy’ theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Đáng chú ý là giấy phép xây dựng mà Quận Thanh Xuân cấp cho ông Nghiêm vào năm 2015 thì ông chỉ được xây 6 tầng nhưng thực tế tòa nhà này cao tới 10 tầng, cũng theo VnExpress.



Các vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất ở Việt Nam trong thời gian qua có vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương hồi tháng 9 năm 2022 làm 32 người thiệt mạng, và cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vào tháng 8 năm 2022 khiến 13 người chết, trong đó có 3 lính cứu hỏa.



Vụ cháy chết chóc nhất ở Việt Nam trong vòng 20 năm qua là vụ cháy tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC vào tháng 10 năm 2002 làm 60 người chết. Nếu con số tử vong trong vụ cháy chung cư tư nhân ở Hà Nội không dừng ở con số 56 thì đây sẽ là vụ hỏa hoạn tang thương nhất ở Việt Nam trong hàng chục năm qua.