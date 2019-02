FAA công bố xếp hạng an toàn hàng không cho Việt Nam

Hôm 15/2, Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) thuộc Bộ Giao thông Hoa Kỳ thông báo rằng Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và đã được xếp hạng 1.

Theo hãng tin Reuters thì một khi được xếp hạng an toàn hàng không loại 1 (CAT1) các hãng hàng không Việt Nam có thể bay thẳng đến Hoa Kỳ hoặc bay liên danh (coshare) với các hãng hàng không Mỹ.

Ngay trong hôm 15/2, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink trao thư của FAA tới Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, và chúc mừng Việt Nam được xếp hạng an toàn hàng không loại 1, theo tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

VNExpress trích lời ông Đinh Việt Thắng nói: “Đạt CAT 1 là điều kiện cần để các hãng hàng không của Việt Nam mở đường bay đến Mỹ và tạo thuận lợi rất lớn cho việc hợp tác liên danh giữa các hãng hàng không hai bên.”

Hiện Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways đều đã lên kế hoạch mở đường bay đến Mỹ, trong đó Vietnam Airlines dự định bay thẳng đến Mỹ trước cuối năm 2019, cũng theo VNExpress.

CAT1 là chuẩn giám sát an toàn hàng không được phê chuẩn bởi chương trình đánh giá an toàn hàng không quốc tế của FAA, dựa trên 8 tiêu chuẩn an toàn trọng yếu của ICAO.

Theo FAA, để duy trì xếp hạng Loại 1, một quốc gia phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của ICAO, cơ quan kỹ thuật của LHQ về hàng không có vai trò thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế và các thông lệ khuyến nghị cho hoạt động và bảo trì máy bay.