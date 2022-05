Diện mạo của... ‘trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt’

Cuối tuần trước, hệ thống truyền thông chính thức loan báo, tại hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng khóa 13, đại diện tất cả tỉnh uỷ, thành uỷ trên toàn quốc “nhất trí với chủ trương thành lập ‘Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Sắp tới, Ban Nội chính của BCH TƯ đảng khóa 13 sẽ nhanh chóng hoàn tất... “Đề án thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” để thực hiện chủ trương do Bộ Chính trị đề ra và nay đã được BCH TƯ khóa này ủng hộ 100% (1).

Khi trình bày sáng kiến của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ năm của BCH TƯ đảng khóa 13, ở vị trí Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Việc thành lập “BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” sẽ... gia tăng sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, theo tinh thần mà chính ông từng nhiều lần ví von là... trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”... Tuyên bố ấy có đáng tin cả về sự nghiêm túc lẫn mức độ khả thi?..

***

Tuần này có hai sự kiện minh họa cho cái gọi là... nỗ lực “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” nhằm... “chỉnh đốn đảng”. Sự kiện thứ nhất: Thành ủy TP.HCM nhất trí để ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội (Sở LĐTBXH) TP.HCM “nghỉ hưu sớm” vì “khả năng lao động suy giảm 62%, cần có thời gian chăm sóc bản thân và chăm sóc mẹ già” (2). Sự kiện thứ hai: Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng quyết định cách chức Phó Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng và viên trung tá này được... “thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân” (3).

Ông Lê Minh Tấn là nhân vật nổi tiếng không chỉ ở TP.HCM. Cách nay hai tháng, sau khi bị thanh tra, Sở LĐTBXH TP.HCM chính thức thừa nhận: Đã lấy 97,6 triệu trong số 461 triệu từ Quỹ Vận động phòng – chống dịch của Sở LĐTBXH TP.HCM để chi cho 21 thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng – chống dịch của sở (bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Chánh văn phòng, Phó Văn phòng, Trưởng phòng, Chuyên viên văn phòng). Ông Tấn vừa là người chỉ đạo việc chia chác tiền hỗ trợ người đang cai nghiện ma túy và người bại liệt, vừa là một trong số 21 người nhận tiền... “chỉ đạo” (4)!

Tuy nhiên đó chỉ là một trong những scandal liên quan đến ông Tấn. Tháng 10 năm ngoái, ông Tấn từng làm nhiều người nổi giận khi khẳng định, trong đợt đại dịch thứ tư ở TP.HCM... “chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ vì dịch” (5). Do bị công chúng chỉ trích dữ dội, ông Tấn đã vời báo chí tụ lại để thanh minh... “không nói như thế” (6). Bị đẩy vào thế phải tự vệ, tờ Lao Động công bố file... ghi âm phát biểu của ông Tấn trước hàng trăm người (7) và vì vậy, ông mới chịu xin lỗi (8)! Chưa hết, ông Tấn từng là nhân vật chính trong một scandal khác...

Hai tháng sau khi trở thành tân Giám đốc Sở LĐTBXH (6/2016), ông Tấn đã vời gần như toàn bộ lãnh đạo các cơ quan thuộc ngành LĐTBXH ở TP.HCM đến nhà ông dự tiệc, vì vậy, Sở LĐTBXH và các cơ quan trực thuộc gần như tạm ngưng họat động trong một ngày. Tuy ông Tấn phân bua: Do mới về sở, có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh em, lại nhân dịp... ‘giỗ ông già’ nên mời vài anh em thân thiết đến tâm sự nhưng nhiều anh em muốn đến, họ tự tới thì đâu từ chối được... song một cụ già sống gần nhà ông Tấn khẳng định: Gia đình ông Tấn chỉ có một... đám giỗ cha vào tháng 9 hàng năm (9)!

Ít nhất cũng có hai lần, cả Thành ủy lẫn UBND TP.HCM phải tổ chức thanh tra những scandal liên quan tới ông Tấn và khẳng định sẽ... “xử lý nghiêm”. Cứ đối chiếu các qui định cả của đảng lẫn của pháp luật liên quan đến công chức và trách nhiệm hình sự, hẳn sẽ thấy việc cho ông Tấn... “nghỉ hưu sớm” có chính đáng hay không? “Đảng, nhà nước” muốn ghi nhận thế nào thì tùy nhưng Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM dựa vào đâu để khẳng định... “những cống hiến của ông Tấn trong mấy chục năm qua dược nhân dân trân trọng ghi nhận” (10)?

Sự kiện thứ hai có thể dùng để minh họa cho cái gọi là... nỗ lực “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” nhằm... “chỉnh đốn đảng” là việc xử lý Trung tá Đặng Đình Đoàn – Phó Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Chẳng lẽ ra lệnh cho thuộc cấp bỏ trực đi theo mình, tùy tiện xông vào nơi cư trú của công dân, chửi rủa, đánh đập họ, cưỡng bức họ lên xe đưa đến trụ sở công an chỉ vì một người dám... “vô lễ” với người quen của mình, một người khác dám can ngăn không phạm bất kỳ tội nào trong Luật Hình sự hiện hành (11)?..

Cần lưu ý, Công an tỉnh Cao Bằng không chỉ tha một kẻ càn rỡ, ngang ngược như ông Đoàn mà còn cố gắng giữ thể diện cho ông. Sĩ quan công an cấp nào, giữ chức vụ nào thì vi phạm pháp luật đến mức phải “loại ngũ” sẽ được diễn dịch thành cho... “thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân”? Chẳng lẽ bỏ trực đi theo thuộc cấp như “đàn em” đi theo trùm du đãng, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn kẻ khác xâm phạm chỗ ở công dân, hành hung công dân, bắt người trái các qui định pháp luật như những sĩ quan công an phường Đề Thám, vẫn xứng đáng... “phục vụ trong lực lượng công an nhân dân”?

***

Muốn biết hiệu quả hoạt động của “BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực” hãy xem các thông cáo của Ủy ban Kiểm tra BCH TƯ đảng và những vụ án được xác định là đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Tham nhũng, tiêu cực không chỉ rộng mà còn ngấm rất sâu! Vì sao lúc công chúng nhận ra và bắt đầu đặt vấn đề về trách nhiệm liên đới của những cá nhân, tổ chức đảng ở cấp cao nhất thì Bộ Chính trị nêu “sáng kiến” thành lập ‘BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”? Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” hiệu quả?

Cứ nhìn vào cách thức xử lý những cá nhân như ông Lê Minh Tấn, Trung tá Đặng Đình Đoàn,... và tham khảo thêm danh sách, lý do Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, rồi Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tỉnh, thành phố bị kỷ luật, bị tống giam để điều tra càng ngày càng dài thì sẽ dự đoán được tương lai công cuộc “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thế nào. Với những gì đã biết và đang thấy, thành lập “BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” có khác gì... “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” để chuyển hóa trách nhiệm vào... không gian?

Chú thích

