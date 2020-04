Diễn tiến COVID-19

COVID-19 ‘thảm sát’ tới mức nào?

Còn quá sớm để biết được mức độ ‘thảm sát’ của đại dịch COVID-19 sẽ tới mức nào, nhưng các con số ước tính cho thấy tỷ lệ tử vong trong số những người bị nhiễm virus corona là từ 0.5% đến 3.4%.

Có cách biệt giữa các con số ước tính do nhiều yếu tố, trong đó có sự khác biệt trong cách kiểm đếm và báo cáo tử vong trên thế giới cũng như khó khăn trong việc xác định tổng số người nhiễm virus. Rốt cuộc thế giới có bao nhiêu người thiệt mạng vì COVID-19 phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người trong dân số toàn cầu bị phơi nhiễm với virus này.

Tới nay, hơn 130.000 người trên thế giới đã tử vong trong đại dịch corona.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh về tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, với gần 9,5 triệu người chết hàng năm. Tiếp theo là đột quỵ, rồi tới nhóm bệnh về phổi gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, và nhiễm trùng hô hấp bao gồm sưng phổi và cúm.

Ba trong số sáu bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới có liên quan tới phổi hay các vấn đề về hô hấp, cũng tương tự như các vấn đề mà những người bị COVID-19 nặng phải đương đầu.

Trong ngày 14/4 thế giới có thêm 6.502 người chết vì COVID-19.

Hoa Kỳ

Số người chết vì virus corona tại Mỹ, quốc gia đang dẫn đầu thế giới về số tử vong vì COVID-19, tính tới ngày 14/4 lên tới trên 30.000 trường hợp. Số ca nhiễm hiện là 630.000, theo thống kê của Reuters.

Hôm 29/2 Mỹ có ca tử vong đầu tiên vì virus corona. Ba mươi tám ngày sau, số này lên tới 10.000 và chỉ trong 9 ngày, tăng lên thành 30.000 ca.

Theo cách tính của Đại học Washington thường được Toà Bạch Ốc trích dẫn, tới đầu tháng 8, tổng số người chết tại Mỹ trong đại dịch này có thể lên tới gần 69.000 người.

New York, tâm dịch tại Mỹ, trong ngày qua có 752 người chết, giảm một chút so với ngày hôm trước nhưng vẫn còn cao dù số ca nhập viện có giảm. Thống đốc yêu cầu dân che mặt tại những nơi mà người dân không thể giữ khoảng cách 2m an toàn với nhau.

Mỹ làm gì sau khi ngưng tài trợ WHO?

Hoa Kỳ có thể chuyển 400 triệu đô la định tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới trong năm nay sang cho các tổ chức viện trợ quốc tế khác, giới chức cấp cao trong chính quyền Trump cho biết sau khi Tổng thống loan báo quyết định ngưng tài trợ cho WHO vì cách tổ chức này xử lý dịch COVID-19.

Châu Âu

Ý, với hơn 21.000 người chết, là nước có số tử vong cao hàng nhì thế giới vì virus xuất phát từ Vũ Hán cuối năm ngoái.

Quốc gia có số người chết vì virus corona cao hàng thứ ba hiện là Tây Ban Nha, với hơn 18.500 người chết.

Dịch corona ở Anh có lẽ đang lên tới đỉnh điểm nhưng vẫn còn quá sớm để bắt đầu nới lỏng các hạn chế, giới chức nước này cho hay.

Châu Á

Cuộc thử nghiệm ở Trung Quốc để thử thuốc chống virus, remdesivir, của tập đoàn Gilead Sciences với những người có triệu chứng COVID-19 nhẹ phải tạm ngưng vì thiếu bệnh nhân thích hợp, theo thông tin trên website của chính phủ.

Trước đó, một cuộc thử nghiệm khác ở Trung Quốc thử thuốc remdesivir lên những bệnh nhân COVID-19 nặng cũng bị đình chỉ vì không quy tụ được bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn.