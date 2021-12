Từ Đêm Thánh Vô Cùng tới Omicron

Cậu con trai mười tuổi của tôi, An Tôn, mặt thất thần khi mẹ cháu báo kết quả thử nhanh dương tính cho cháu. Suốt hai năm trời chịu cảnh phong tỏa vài lần cộng với các tin tức gần như hàng ngày về Covid đã khiến cháu sợ con vi-rút giấu mặt.

An Tôn có kết quả dương tính hôm 17/12, hơn 10 ngày sau khi cháu đệm violin cho các bạn hát Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night) trong buổi biểu diễn mừng Giáng Sinh của chừng 90 cháu từ ba lớp 5 ở trường tiểu học tại Dartford thuộc hạt Kent. Hôm đó cô giáo chủ nhiệm của cháu cũng đã không thể xem diễn vì tiếp xúc với người nhiễm Covid. Lớp của An Tôn vừa diễn xong lúc đầu giờ chiều hôm 6/12 thì cuối ngày trường gửi điện thư huỷ toàn bộ các buổi diễn còn lại vì có nhiều ca Covid trong trường, phần nhiều có lẽ là Omicron. Tới giữa tháng 12 cô giáo cháu không còn đi dạy được nữa. Dù trường không thông báo, nhiều khả năng cô đã nhiễm Covid.

Không loại trừ An Tôn đã nhiễm Covid từ trường. Rất may cháu chỉ bị sốt mất hai đêm và sau đó ho khoảng hai ba ngày. Tôi nói chuyện với bố của một bạn học cùng lớp An Tôn và được biết cháu bé cũng có những triệu chứng như con trai tôi. Tuy nhiên bố cháu chưa thử nên chưa kết luận được có nhiễm Covid hay không. Ngoài ra trong lớp của hai cháu cũng đã có một bạn bị Covid phải nghỉ học trong nửa đầu tháng 12. Cô giáo trợ giảng của cháu, người đứng lớp thay cô chủ nhiệm, cũng nhiễm Covid ngay trong ngày dạy cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng Sinh. Tôi biết vì cô là hàng xóm của tôi.

Nhiều bạn bè của gia đình tôi cũng có con mắc Covid và các cháu đều không bị ốm nặng. An Tôn ăn uống tốt và chơi bình thường chứ không phải nằm trên giường như một số lần ốm khác. Anh trai cháu, Việt Anh – 15 tuổi, thử nhanh dương tính sáu ngày sau khi cậu em nhiễm. Việt Anh cũng bị sốt và ho nhưng vẫn ăn uống tốt dù bị mất vị giác. Cháu vẫn ngồi học bài được dù ho khá nhiều. Cho tới nay Việt Anh đã tiêm một mũi Pfizer.

Cả tôi, đã tiêm ba mũi, và mẹ An Tôn, đã tiêm hai mũi, cho tới nay (24/12) thử nhanh vẫn âm tính, tròn một tuần sau khi An Tôn có kết quả dương tính. Các bộ xét nghiệm nhanh cũng như bộ xét nghiệm PCR kỹ hơn, vẫn được chính phủ Anh phát miễn phí cho người dân từ hơn một năm nay. Chúng tôi còn rất nhiều bộ thử nhanh ở nhà và theo quy định mới từ khoảng 10 ngày nay, những ai tiếp xúc với người nhiễm Covid vẫn có thể ra đường nếu có xét nghiệm nhanh âm tính. Gia đình cũng đặt bốn bộ xét nghiệm PCR qua đường bưu điện và gửi mẫu đi thử hôm 23/12 để có kết quả xét nghiệm chắc chắn cho cả nhà.

Như vậy gia đình tôi có hai trường hợp nhiễm Covid trong tổng số chừng 1,75 triệu ca dương tính ở Anh hiện nay, tức là cứ 35 người thì có một người nhiễm Covid, theo BBC. Trang này cũng dẫn số liệu cho thấy Omicron, biến thể đã thay thế Delta trong vai trò biến thể chính tại Anh, ít có khả năng khiến người nhiễm vào viện hơn 70% so với Delta và các biến thể khác. Đương nhiên tỷ lệ phần trăm ấn tượng này đạt được cũng còn do kháng thể mà người ta có nhờ vắc-xin hay do đã từng nhiễm Covid.

Cũng may các cháu nhà tôi nhiễm Covid vào lúc đang được nghỉ học nhân Giáng Sinh và Năm Mới nên vậy việc học hành của các cháu không bị ảnh hưởng. Ngoài ra biến thể Omicron tới đúng lúc số người trên 12 tuổi tiêm hai liều vắc-xin ở Anh đã đạt trên 80%, một liều trên 90% và ba liều trên 50%. Số ca dương tính được xác nhận qua xét nghiệm ở Anh cũng đã ở mức gần 12 triệu; điều này khiến nhiều người cũng có thêm kháng thể chống Covid vì đã từng nhiễm bệnh. Cháu An Tôn nhà tôi đã vài lần cùng mẹ biểu diễn violin phục vụ hàng xóm và cảm ơn ngành y tế trong vài tháng phong toả hồi năm 2020. Dường như những ngày phong toả vì Covid như vậy sẽ không còn tái diễn và biết đâu Omicron sẽ là biến thể cuối cùng gây náo loạn tại Anh. Mong sự an bình tới với mọi nhà trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới!