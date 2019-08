Đại úy Lê Thị Hiền đại náo Tân Sơn Nhất

Cả mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức cùng sôi sùng sục sau khi video clip ghi lại sự kiện một phụ nữ trạc 40 “đại náo” phi trường Tân Sơn Nhất. Chuyện xảy ra hôm 11 tháng 8, chừng mười ngày sau video clip ghi lại sự kiện mới được đưa lên Internet nhưng không vì thế mà bớt nóng.

Trong video clip ấy, người phụ nữ đẫy đà, mặc áo thun đen, quần rất ngắn, liên tục chỉ mặt các nhân viên dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines, gào lên, đại loại: Mày vừa xấu, vừa ngu! Sẽ chi năm triệu cho facebook để chạy quảng cáo, chửi… con này! Mày đ… có chồng thì ế! Có con thì con bị… dị tật! Bị lăng mạ, cô nhân viên của Vietnam Airlines ứa nước mắt nhưng người phụ nữ vẫn không ngưng mà chửi tiếp: Mày chảy nước đái thì lấy bỉm (tã) con tao mà đắp vào mặt!

Một số nhân viên hàng không và An ninh phi trường xúm vào can ngăn, đề nghị người phụ nữ đừng gào lên, gây mất trật tự ở nơi công cộng nhưng người phụ nữ gào còn to hơn: Tao quen… ăn to, nói lớn!

Khi video clip vừa kể đổi cảnh, lúc người phụ nữ đối diện với những nhân viên An ninh phi trường ở một chỗ khác. Người xem thấy người phụ nữ tiếp tục vừa đ…, vừa xông vào họ, xô đẩy, vừa la lớn, tố cáo bị… đánh, bị… cướp và dọa những người ngăn cản đại úy đi vào bên trong sẽ phải trả giá (1).

***

Sau khi video clip vừa kể được đưa lên mạng xã hội, công chúng đã tìm ra - xác định người phụ nữ có lối ứng xử khó có thể tìm từ để diễn đạt đúng tư chất ấy là Lê Thị Hiền, 36 tuổi, đại úy công an, đang đảm nhận vai trò cán bộ xử lý hành chính thuộc Đội cảnh sát Giao thông - Trật tự Công quận Đống Đa, thành phố Hà Nội!

Nguyên nhân khiến đại úy Hiền “đại náo” phi trường Tân Sơn Nhất cũng đã được xác định: Lúc làm thủ tục đi từ TP.HCM ra Hà Nội bằng chuyến bay VN248, đại úy muốn gửi thêm một valise – dạng hành lý xách tay nhưng nhân viên Vietnam Airlines từ chối vì đại úy đã ký gửi đủ bốn kiện hành lý dạng miễn phí. Chỉ thế thôi!

Nói cách khác, nữ đại úy “nộ khí xung thiên” chỉ vì nhân viên Vietnam Airlines không… thông cảm, khiến nữ đại úy phải mang theo valise nặng… tám ký! Chuyện chưa ngừng ở đó. Lúc vào bên trong, không rõ vì sao nữ đại úy lại làm mất thẻ lên máy bay (boarding pass) của mình và hai người đi cùng, do An ninh hàng không dám cản lại và đề nghị quay ra xin lại boarding pass, nữ đại úy tiếp tục “đại náo” phi trường thêm một lần nữa!

***

Qua báo chí, những viên chức hữu trách ở phi trường Tân Sơn Nhất cho biết, do đại úy Hiền mất bình tĩnh, có thể ảnh hưởng đến an toàn phi hành, họ đã giữ đại úy lại để đại úy đi chuyến bay sau. Mãi tới gần đây, khi video clip ghi lại thái độ, hành động hung hãn của đại úy Hiền khuấy động dư luận, Đồn Công an phi trường Tân Sơn Nhất mới ra quyết định phạt nguội, buộc đại úy nộp… 200.000 đồng!

Khi tin đó được tờ Tuổi Trẻ loan báo, rất nhiều độc giả bày tỏ sự bất bình về cách xử lý, vì rõ ràng đại úy Hiền đã “làm nhục người khác”, “gây rối trật tự công cộng”, “chống người thi hành công vụ”. Có độc giả như Dan bảo rằng: Chẳng thà… nhắc nhở, cảnh cáo rồi thôi, còn hơn phạt 200.000. Có độc giả như Loc thì nửa đùa, nửa thật: 200.000 quá rẻ Chắc hôm nào ra sân bay làm một “cú” như vậy để mọi người biết đến mình. Có ai muốn đi chung không (2)?..

Phản ứng của công chúng trên mạng xã hội dữ dội hơn. Chẳng hạn Nguyễn Thiện bình luận: Xem video clip ghi cảnh nữ đại úy công an nhân dân “Lê Thị Hung Dữ” mạt sát nhân viên hàng không thấy muốn chửi thề , đến khi đọc mức phạt còn muốn chửi thề hơn. Đ.M cái quy định phạt! Pham Minh Hiep - một thân hữu của Nguyễn Thiện bình thêm: Cứ đụng đến “coca” là phạt 200.000. “Phụ khoa” nhà chúng nó! Theo Tiger Chang, sở dĩ đại úy Hiền chỉ bị phạt 200.000 vì là… công an. Công an phải che chở… công an giống như chiến tranh nhân dân là nhân dân che bộ đội, nhân dân vây quân thù. Nếu bà Hiền không phải công an mà là thường dân thì công an đã đánh nhừ tử (3)!

Không chỉ người sử dụng mạng xã hội đòi hệ thống công quyền phải truy cứu trách nhiệm hình sự đại úy Hiền, đòi ngành công an phải tống cổ bà Hiền ra khỏi ngành, đòi Cục Hàng không Việt Nam cấm đại úy Hiền lên máy bay, hệ thống truyền thông chính thức cũng phẫn nộ. Ví dụ tờ Lao Động đăng một bài viết của Lê Thanh Phong, nhấn mạnh: Không ai có thể tưởng tượng được lại có phụ nữ hung dữ đến như vậy. Giữa chốn đông người, chung quanh toàn là nhân viên hàng không làm việc và ứng xử tử tế, chỉ có một mình bà Hiền nhảy nhót, la lối, chửi bới người khác thậm tệ với những lời lẽ quá độc địa, quá tục tằn. Bà Hiền vừa hung dữ, vừa ác độc khi vu vạ nhân viên hàng không đánh bà, đánh con bà trong khi người ta chỉ thấy bà xông vào, cố tình va chạm.

Theo Phong, nạn nhân của bà Hiền chính là con của bà. Đứa bé gái chừng sáu tuổi hoảng sợ khi chứng kiến sự hung dữ của mẹ. Đứa trẻ này sẽ trở thành người như thế nào khi có một người mẹ như bà Hiền? Trường học nào dạy nổi con của một người như bà Lê Thị Hiền? Phong cho rằng, tuy bình tĩnh, lịch sự, cư xử nhã nhặn nhưng nhân viên hàng không chưa làm hết trách nhiệm. Đúng ra, phải khống chế bà Hiền theo quy định để bảo đảm an ninh, an toàn cho sân bay (5).

Trước phản ứng dữ dội của cả dư luận lẫn công luận, lãnh đạo Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã nhờ báo giới nhắn với công chúng rằng, họ vừa quyết định “tạm đình chỉ công tác” của đại úy Hiền để “kiểm điểm, xác minh” vụ đại úy Hiền “đại náo” phi trường Tân Sơn Nhất. Viên đại tá, Trưởng Công an quận Đống Đa nói thêm, căn cứ báo cáo của đại úy Hiền và “Quy tắc Ứng xử của công an nhân dân”, bước đầu xác định thái độ, lời nói, cử chỉ của đại úy Hiền trong các đoạn video đang được người Việt chuyển cho nhau tham khảo, đã vi phạm quy định về “ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân” (6).

***

Trước nay, công an nhân dân luôn là lực lượng đi đầu, đạt thành tích cao nhất trong tất cả các đợt “học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công an nhân dân cũng là lực lượng trưng bày, giới thiệu rộng rãi nhất nỗ lực thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Năm lời thề”, “Mười điều kỷ luật”. Năm ngoái, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền còn tổ chức một… Hội thảo Khoa học cấp… quốc gia về chủ đề “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (7). Thành ra rất đáng ngạc nhiên khi càng ngày, nhân dân càng thù ghét, khinh miệt công an, cho dù Công an nhân dân là lực lượng đầu tiên soạn - quảng bá “Quy tắc Ứng xử”?

Chưa biết công an nhân dân sẽ xử lý đại úy Hiền thế nào nhưng có một vấn đề cần làm rõ là tại sao đại úy Hiền nói riêng và nhiều thành viên khác của lực lượng công an nhân dân lại nói năng, hành xử trịch thượng với đối tượng mà “bác” dạy “phải kính trọng, lễ phép” như vậy? Có phải do quá tự tin vào vị thế đặc biệt của công an nhân dân trong nỗ lực duy trì đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng ta hay không?

Có một điểm cần phải lưu ý nhưng không nhiều người nhận ra, đó là bất kể bị dư luận và công luận chỉ trích kịch liệt, đại úy Hiền vẫn hết sức tự tin. Trong một cuộc trao đổi với Tri Thức Trẻ, đại úy Hiền tuyên bố, vì có rất nhiều thông tin… sai sự thật, bôi nhọ, gây ảnh hưởng đến đại úy trên mạng xã hội nên đại úy sẽ có ý kiến, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Đồng thời, sẽ có tường trình gửi đến cơ quan về sự việc liên quan đến đoạn video clip (8)!

Cũng bình luận về trường hợp đại úy Hiền, facebooker Chanh Tam cho rằng, bà ngoại của facebooker này sẽ chửi lối xử sự hung hãn, lấn lướt, điêu ngoa, kích động người khác ấy là đồ vô học! Khác với thất học là không được giáo dục, vô học trong cách chửi của bà ngoại Chanh Tam là thứ vô phương giáo dục. Trong cuộc sống, rất khó tìm ra loại vô phương giáo dục. Chanh Tam dẫn đúc kết của ông Hồ Chí Minh: Lành dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên… kèm thắc mắc: Để được đề bạt, một đại úy phải trải qua qui trình nghiêm nhặt về tuyển dụng, phải rèn luyện thường xuyên. Ngành công an đã đào tạo, hỗ trợ tu dưỡng thế nào để ra nông nỗi này, với một Lê Thị Hiền vô học đến như vậy (9)?

