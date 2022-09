Dân Uyghur sống trong nạn diệt chủng

Người Uyghur đang đứng trước mối lo bị người Trung Quốc đồng hóa, như người Việt 800 năm trước đây từng lo. Tập Cận Bình tìm cách xóa bỏ nền văn hóa của họ, như Minh Thành Tổ đã ra lệnh thi hành ở nước Đại Việt vào đầu thế kỷ 15.

Ủy hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) mới công bố hồ sơ về dân Uyghurs ở tỉnh Tân Cương. Bản báo cáo tố cáo Trung Cộng vi phạm nhân quyền, nhưng không nhắc chữ “diệt chủng” (genocide).

Bà Rahima Mahmut, giám đốc Nghị hội Uyghur Thế giới (World Uyghur Congress), tị nạn ở nước Anh từ năm 2000, thất vọng, nói: “Chính quyền Trung Quốc đang thi hành chính sách diệt chủng đối với dân tộc tôi. Cộng đồng quốc tế, các chính phủ không thể làm ngơ được. Nếu họ không hành động để ngăn chặn, họ sẽ đóng vai đồng lõa.”

Năm ngoái, các dân biểu Quốc hội Anh đã thông qua một nghị quyết kết án chính sách diệt chủng của Trung Cộng. Liên hiệp Âu châu, Mỹ, Canada và Anh đã phong tỏa kinh tế bốn viên chức Trung Cộng về tội này. Còn chính phủ Anh vẫn chưa nói đến tội diệt chủng mặc dù tổng thống Mỹ đã chính thức gọi tên “genocide.”

Những hành động nào phải coi là “genocide?” Công ước Quốc tế về Tội Diệt Chủng (Genocide Convention), điều thứ II, cấm những hành động diệt chủng. Thí dụ, phá hủy một phần hay toàn thể “một sắc tộc hay “một cộng đồng tôn giáo; … gây tổn thương thân thể hoặc tinh thần của những người thuộc các nhóm đó; …tìm cách hạn chế việc sinh sản của họ.”

Từ năm 2014, Cộng sản Trung Quốc đã làm đúng những điều như bản Công Ước muốn ngăn cấm: Giam cầm hàng triệu người Uyghur trong các “trại cải tạo” thực chất là ăn cướp sức lao động cưỡng bức; đã bắt phũ nữ phải ngừa thai, phá thai và triệt sản; tra tấn, tẩy não và cưỡng dâm. Văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của dân Uyghur bị tiêu hủy.

Trung Cộng có kế hoạch giảm bớt mức sinh sản của người Uyghur ở Tân Cương. Kế hoạch triệt sản được tiết lộ lần đầu vào năm 2019. Năm 2020, phóng viên hãng thông tấn Associated Press đã phỏng vấn một nhóm người từng bị nhốt trong trại cải tạo. Họ cho biết các phụ nữ đã bị cưỡng ép phải ngừa thai. Ngoài ra, họ bị chích thứ thuốc gì không biết nhưng khiến không còn kinh nguyệt nữa.

Thống kê chính thức của Bắc Kinh cho biết số trẻ em Uyghur ra đời đã giảm 60% từ năm 2015 đến 2018; trong cùng thời gian đó sinh suất trong cả Trung Quốc chỉ giảm dưới 10%, theo tin AP ngày 16 tháng 12, 2020. Bản tin này cũng cho biết Bắc Kinh công nhận trong năm 2018 sinh suất ở Tân Cương giảm một phần ba, năm 2019 giảm thêm 24%; trong khi toàn quốc chỉ giảm 4.2%. Dân số Uighur sẽ hao mòn trong vài thế hệ.

Bắc Kinh cũng khuyến khích người Uyghur kết hôn với dân gốc Hán từ các vùng khác tới, đặc biệt là đàn bà Uyghur lấy chồng Hán, được dụ dỗ bằng tiền. Từ năm 2014, có “tiền thưởng” cho các cặp vợ chồng đó; lên đến 10,000 đồng nguyên, tương đương với $1,450 đô la Mỹ mỗi năm, trong 5 năm đầu. Ngoài ra các cặp này còn được ưu đãi khi đi xin việc làm, khi cung cấp nhà ở, được miễn học phí khi họ hoặc cha mẹ, con cái đi học, theo bản tin VOA ngày 28 tháng 8 năm 2020. Song song với chính sách đó, hàng triệu thanh niên Uighur đã bị bắt giam “cải tạo,” hoặc tự ý di cư vào các tỉnh trong lục địa vì sẽ được trả lương cao hơn. Nhưng khó kiếm được người vợ địa phương, gốc Hán.

Hiện có 10 triệu người Uyghur trong nước Trung Quốc, nhóm sắc tộc đông nhất, sau khi người Mãn mất gốc rễ vì bị đồng hóa. So sánh về chủng tộc, người Việt khác người Hán, nhưng không khác nhiều bằng dân Uyghur. Họ thuộc sắc tộc “Thổ, Turkic.” Uyghur một trong nhiều nhóm Turkic như dân Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc rải rác khắp vùng Trung Á. Từ thế kỷ thứ tám họ theo Hồi Giáo. Các sắc dân Uzbeck, Kazakhs, Kyrgyz, đều đã lập quốc, trải từ Hắc Hải qua phía Đông, đến tận Thiểm Tây, Vân Nam với những người gọi là người “Hồi.”

Dân Uyghur văn minh, có chữ viết sớm nhất trong vùng. Các Đại hãn Mông Cổ đã phải nhờ học giả Uyghur dùng mẫu tự của họ sáng chế ra chữ viết cho mình. Nhà Thanh khi lập nghiệp cũng sử dụng các quan lại gốc Uyghur.

Từ hai ngàn năm trước, nhà Hán đã bắt đầu xâm lăng vùng Trung Á, làn sóng chinh phục lên mạnh nhất đời nhà Đường. Đầu thế kỷ thứ Bảy, khi thiền sư Huyền Trang qua Ấn Độ thỉnh kinh, biên giới Trung Quốc chỉ nằm ở Ngọc Môn Quan, phía Đông tỉnh Tân Cương bây giờ. Trong du ký, ông thầy kể trên đường đi đã gặp nhiều vị quốc vương muốn lưu giữ ông lại, ông đã hứa trên đường về sẽ dừng để giảng Phật pháp đền ơn. Khi ông trở về, 14 năm sau, các vương quốc kể trên hầu hết đã bị quân nhà Đường xóa sạch.

Năm 2001, chính phủ Mỹ kêu gọi chống khủng bố Hồi Giáo trên thế giới, Trung Cộng đã nhân cơ hội đàn áp người Uyghur triệt để, gán tên quân khủng bố Hồi Giáo cho tất cả những người dám phản đối.

Nhân danh chính sách đó Trung Cộng đã đàn áp tín ngưỡng, tiêu diệt văn hóa. Theo báo The Guardian, ngày 7 tháng Năm, 2019, trong thời gian từ 2016 đến 2018, một phần ba các đền thờ Hồi Giáo ở Tân Cương bị phá, trong đó một nửa bị tàn bạo nhất, san bằng. Tổng cộng khoảng 16 ngàn đền thờ bị phá hủy hoàn toàn từ năm 2017, theo báo The New Yorker ngày 3 tháng Tư năm 2021.

Trung Cộng cũng tấn công bằng nền giáo dục Hán hóa, giống như nhà Minh lập trường học khắp nước ta vào đầu thế kỷ thứ 15. Năm 1406, Minh Thành Tổ dạy Tổng binh Chu Năng sau khi chiếm được nước Đại Việt: "... hết thảy mọi sách vở, văn tự, cho đến cả những loại ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ... một mảnh chữ cũng đều phải đốt tại chỗ. Khắp trong nước phàm những bia do người Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do dân An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ để lại.”

Năm 2011, Trung Cộng bắt các trường học ở Tân Cương phải dạy thêm tiếng Trung Quốc; riêng bậc tiểu học hoàn toàn dùng tiếng Hán, năm 2020 tiến đến bậc trung học. Học sinh còn nhỏ được đưa đi học ở xa, không gần gũi những người nói tiếng mẹ đẻ nữa. Theo bản tin Catholic News Agency tháng Ba năm 2021, nhiều trăm ngàn trẻ em bị lấy ra khỏi nhà của bố mẹ, đưa vào các trường nội trú. Để trẻ em dễ quên gốc rễ, còn chính sách bắt dân Uyghur phải đặt tên con theo lối người Hán. Theo đài Á châu Tự do, năm 2015, một bản danh sách các tên bị cấm được công bố, thí dụ những tên như "Islam", "Quran", "Mecca", "Jihad", "Imam", "Saddam", "Hajj", và "Medina." Các quan chức cộng sản được quyền cấm hầu như bất cứ tên nào gốc Hồi Giáo, Á Rập. Năm 2017 cấm đến cả tên Muhammad!

Cũng giống ở Việt Nam đời nhà Minh, dân Uyghur bị ép thay đổi cách ăn mặc. Nhiều người cố giữ y phục cổ truyền đã bị bắt. Kiểm soát đời sống hiện tại, Trung Cộng xóa bỏ quá khứ của dân Uyghur, xâm phạm cả các nghĩa trang. Hãng tin AFP năm 2019 cho biết họ đã nghiên cứu các bức hình chụp từ vệ tinh và thấy trong vòng mươi năm có 13 nghĩa trang cổ bị xóa sạch; hài cốt ném bỏ tiêu tán hết. Năm 2020, đài CNN coi kỹ các hình chụp của Google Maps ở Tân Cương cũng phát hiện hơn một trăm nghĩa trang bị san bằng.

Có đầy bằng chứng cho thấy Cộng sản Trung Quốc đang đồng hóa dân Uyghur, cũng như Tây Tạng và các sắc dân thiểu số khác. Ở Tân Cương, những chính sách có hệ thống và triệt để, như đã tính áp dụng ở nước ta 800 năm trước. Chúng ta may mắn nhờ tổ tiên đuổi được quân Minh, giành quyền độc lập; cho nên giờ vẫn còn dân tộc Việt! Nhưng thế giới không thể làm ngơ âm mưu diệt chủng của đảng Cộng sản! Nhưng loài người không thể làm ngơ để cho Trung Cộng tiếp tục tội diệt chủng!