Cựu Tướng công an Phan Văn Vĩnh nhập viện trước phiên sơ thẩm

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, người liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, phải viện điều trị bệnh tim mạch, nhưng Viện Kiểm Sát nói tình hình sức khỏe của ông Vĩnh không ảnh hưởng đến phiền tòa sắp tới.

Hôm 15/10, truyền thông Việt Nam cho biết ông Phan Văn Vĩnh phải nhập viện vì sức khỏe yếu, do mắc bệnh tim mạch và một số vấn đề sức khỏe khác.

Đài VOV loan tin ông Vĩnh nhập viện khoảng 1 tuần nay tại một bệnh viện ở Phú Thọ, và hiện sức khỏe của ông “đang dần ổn định.”

Báo Lao Động trích lời ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ, khẳng định tình hình sức khỏe của ông Vĩnh “không ảnh hưởng đến phiên xét xử sơ thẩm” dự kiến diễn ra giữa tháng 11/2018.

Các tờ báo trong nước nói dù sức khỏe không tốt nhưng tinh thần ông Vĩnh vẫn ổn định và việc nhập viện được giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt từ các cơ quan chức năng.

Vào tháng trước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu tại một phiên họp của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội nói rằng đường dây đánh bạc nghìn tỷ là vụ án “đau xót” trong ngành công an, đã xảy ra mà nhân viên cấp dưới “không biết.”

Tuy nhiên, báo Công an dẫn lời ông Vương nói rằng vụ việc không xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát mà xảy ra ở Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), một doanh nghiệp mà ông Vương bác bỏ là một “công ty bình phong” của Bộ Công an như dư luận đồn đoán.

Vào tháng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai cựu tướng công an là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với khung hình phạt lên đến 10 năm tù giam.

Đây là hai tướng công an có chức vụ cao nhất bị truy tố với cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỷ đồng trên mạng do ông Phan Sào Nam và ông Nguyễn Văn Dương đứng đầu.

Cùng bị truy tố với 2 tướng công an là 90 bị cáo khác, với 7 tội danh khác nhau, từ đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đến mua bán hóa đơn, rửa tiền, hối lộ…