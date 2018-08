Cựu đại sứ Mỹ tại VN: Luật an ninh mạng mới sẽ cản đà tăng trưởng kinh tế  

Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear nói luật an ninh mạng mới được Quốc hội Việt Nam thông qua là một bước lùi lớn – sẽ làm tổn thương các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Trong một bài viết đăng trên trang mạng tờ The National Interest, ông David Shear nói luật an ninh mạng mới của Việt Nam sẽ biến nước này thành một thành trì bị cô lập ngay giữa lúc các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần tiếp cận thị trường và công nghệ toàn cầu."

Tháng 5 năm 2017, chính phủ Việt Nam ban hành một chỉ thị đầy tham vọng - được gọi là Chỉ thị 16, để dẫn dắt đất nước qua cái gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 (4IR), giúp Việt Nam cải thiện khả năng cạnh tranh bằng cách tận dụng công nghệ số và truyền thông xã hội, thương mại điện tử vv.. và tránh nguy cơ Việt Nam bị tụt hậu.

Tuy nhiên chỉ thị này thiết lập các quy định cấm truy cập các nội dung internet được coi là có thể trở thành một mối đe dọa đối với nhà nước hoặc xã hội Việt Nam. Luật mới còn đòi hỏi các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ ICT cho người tiêu dùng Việt Nam phải thiết lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, và phải lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng mạng Việt Nam trong lãnh thổ Việt Nam.

Ông David Shear, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ 2011-2014, khuyến cáo:

"Cách mạng công nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải thu thập và phân tích các dữ liệu nhiều hơn để duy trì tính cạnh tranh, dùng truyền thông xã hội, thương mại điện tử và kỹ thuật điện toán đám mây để tăng năng suất."

Ông Shear nói những quy định nghiêm ngặt sẽ cản trở việc tiếp cận các nguồn dữ liệu và dịch vụ công nghệ đám mây tốt nhất mà thế giới có thể cung cấp. Hệ quả là Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi một cách vô lý, “tác động tiêu cực đáng kể tới nền kinh tế quốc gia.”

nếu Việt Nam hạn chế các luồng dữ liệu toàn cầu thì cũng sẽ tự đẩy mình ra khỏi sự phát triển toàn cầu.

Cựu Đại sứ David Shear trích dẫn một phúc trình năm 2014 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính trị Châu Âu (ECIPE) ước lượng rằng các biện pháp quy định phải nội địa hóa hoàn toàn các dữ liệu sẽ làm giảm đà tăng trưởng GDP của Việt Nam khoảng 1,7% mỗi năm, đồng thời có thể giảm đầu tư trong nước khoảng 3.1%.

Năm ngoái, Việt Nam đạt tăng trưởng GDP 6,8%, một phần là nhờ sự năng động của nền kinh tế Internet và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đại sứ Shear khuyến cáo nếu Việt Nam hạn chế các luồng dữ liệu toàn cầu thì cũng sẽ tự đẩy mình ra khỏi sự phát triển toàn cầu.