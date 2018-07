Google, Facebook “chớ tiếp tay Luật An ninh mạng”

Một nhóm thượng nghị sỹ Mỹ ngày 17/7 gửi thư đến lãnh đạo các hãng Google và Facebook kêu gọi họ chớ tiếp tay cho đạo Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua vốn bị cho là công cụ bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.

Luật An ninh mạng vừa được thông qua ở Việt Nam, vốn cho phép chính quyền tiếp cận những dữ liệu cá nhân, giám sát người sử dụng và hạn chế những bài viết bất lợi cho chính quyền, đã đối mặt với sự phản đối của cộng đồng đấu tranh dân chủ trong nước và hải ngoại.

Trong thư gửi cho Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Marco Rubio và hai Thượng nghị sỹ Dân chủ Bob Menendez và Ron Wyden nêu 4 yêu cầu cụ thể đối với Google và Facebook như sau:

Thứ nhất là tránh lưu trữ dữ liệu người dùng ở Việt Nam nếu như những dữ liệu này có thể bị Bộ Công an tước đoạt một cách ‘không phù hợp vào bất cứ lúc nào’.

Thứ hai là đưa ra những hướng dẫn minh bạch về việc dỡ bỏ nội dung. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng có thể dỡ bỏ những bài đăng không phù hợp với công chúng nhưng việc dỡ bỏ những thông điệp chính trị theo yêu cầu của giới chức Việt Nam là ‘không thể chấp nhận được’.

Thứ ba là nhanh chóng công bố số lần mà Chính phủ Việt Nam yêu cầu dỡ bỏ nội dung trên mạng và số lần mà các công ty này làm theo.

Cuối cùng, các thượng nghị sỹ cũng yêu cầu Google và Facebook phải nhanh chóng và bí mật chia sẻ với Ủy ban Ngoại vụ của Hạ viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Bộ Ngoại giao Mỹ tất cả mọi yêu cầu của chính phủ Việt Nam về thông tin người dùng để giới chức Mỹ có thể biết được ai đang bị nhắm vào và tại sao.

Thư bày tỏ ‘quan ngại sâu sắc’ rằng Luật An ninh mạng thông qua hôm 12/6 có những điều khoản ‘đi ngược lại với các điều khoản thương mại hiện hành và các công ước quốc tế về nhân quyền’.

“Đạo luật rộng lớn và có câu chữ mơ hồ này sẽ cho phép chính quyền cộng sản tiếp cận thông tin cá nhân, do thám người dùng, và hạn chế hơn nữa quyền tự do ngôn luận trên mạng vốn đã hạn chế của người dân Việt Nam,” lá thư viết và cho biết việc yêu cầu các công ty mạng phải lưu trữ dữ liệu ở trong nước và cung cấp thông tin khi chính quyền có yêu cầu ‘có tác động to lớn đến các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam.’

“Đây là nỗ lực trắng trợn của Chính phủ Việt Nam đàn áp quyền biểu đạt trên mạng… do đạo luật này yêu cầu (các công ty công nghệ như Facebook và Google) phải dỡ bỏ nội dung trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông,” lá thư viết.

Các thượng nghị sỹ nhắc lại trong thư rằng đạo luật này được đưa ra vào tình hình nhân quyền ở Việt Nam có ‘sự đi thụt lùi trầm trọng’ và rằng chính phủ Việt Nam ‘đang kiểm soát gần như tuyệt đối dòng thông tin tự do. Các ông cũng nhắc rằng hiện Việt Nam đang cầm tù hơn 100 tù nhân tôn giáo và chính trị, trong đó có các blogger, các nhà báo lề dân cũng như các nhà hoạt động dân chủ và công đoàn.

“Nếu chính quyền Việt Nam ép buộc quý vị phải hỗ trợ và xúi giục kiểm duyệt thì đây là một vấn đề quan ngại cần phải được nêu lên với phía Việt Nam qua con đường ngoại giao và ở các cấp cao nhất,” các thượng nghị sỹ yêu cầu Facebook và Google.