Chính phủ Biden tham gia chương trình cung cấp vắc-xin Covid cho các nước nghèo

Hoa Kỳ dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden dự định tham gia chương trình COVAX cung cấp vắc xin Covid-19 cho các nước nghèo, ông Anthony Fauci, trưởng cố vấn y tế của ông Biden, nói với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 21/1.

Phát biểu trước Hội đồng quản trị WHO, ông Fauci xác nhận Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới và cho biết sẽ hợp tác đa phương để giải quyết một số vấn đề, từ đại dịch COVID-19 đến HIV/AIDS.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói:

“Đây là một ngày tốt đẹp cho WHO và cho sức khỏe toàn cầu,” ông nói tiếp:

“WHO là một đại gia đình các quốc gia và tất cả chúng ta đều vui mừng vì Hoa Kỳ vẫn ở lại với gia đình.”

Nước Áo, phát biểu đại diện cho Liên minh châu Âu, Anh, Canada, Kenya và Hàn Quốc hoan nghênh sự tham gia của Hoa Kỳ và cam kết sẽ cùng làm việc để tăng cường hợp tác đa phương.

Phát biểu từ Washington một ngày sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, ông Fauci nói:

“Tổng thống Biden sẽ ra chỉ thị vào cuối ngày hôm nay, thể hiện ý định của Mỹ tham gia chương trình COVAX và hỗ trợ ACT-Accelerator để thúc đẩy các nỗ lực đa phương nhằm cung cấp vắc xin COVID-19, phân phối, điều trị và chẩn đoán, nghiên cứu và phát triển, tạo điều kiện cho các thành phần thua thiệt được tiếp cận các phương tiện đó một cách công bằng.”

Dự kiến các lô vắc xin chống Covid-19 đầu tiên sẽ được chuyển đến các nước nghèo trong tháng 2, theo chương trình COVAX do WHO và liên minh vắc xin GAVI điều hành, các quan chức WHO cho biết trong tuần này. Trước đó WHO nêu lên lo ngại về việc các nước giàu thủ đắc phần lớn số lượng vắc-xin sẵn có.

"Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ tham gia chương trình COVAX, bởi vì tiêm chủng cho dân của chúng ta mà thôi là không đủ, cả về mặt khoa học lẫn đạo đức ", đại sứ của Anh Julian Braithwaite, nói với hội đồng quản trị.

Đại sứ Áo Elisabeth Tichy-Fisslberger thay mặt cho EU phát biểu:

“Đã đến lúc phải đổi mới các nỗ lực chung giữa EU và Hoa Kỳ nhằm củng cố cũng như cải cách các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới.”

Ông Fauci cho biết Hoa Kỳ sẽ “thực hiện nghĩa vụ tài chính” đối với WHO, đồng thời cho biết Mỹ sẽ làm việc với 193 quốc gia thành viên khác để cải cách Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hoa Kỳ là nước tài trợ lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã tạm ngưng tài trợ cho định chế quốc tế này và còn thông báo một lịch trình để chính thức rút ra khỏi WHO vào tháng 7 năm 2021, trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn hơn để Hoa Kỳ rút chân ra khỏi các tổ chức đa phương.