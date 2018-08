Công an VN xóa 6 tổng cục theo lệnh Bộ Chính trị

Chiều 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo để loan báo quyết định xóa 6 tổng cục và hơn 60 cục nghiệp vụ, trong một nỗ lực nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an.”

Truyền thông Việt Nam trích lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, nói trong cuộc tái cơ cấu này “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi,” đồng thời cho biết “việc tổ chức bộ máy sẽ tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn theo hướng Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.”

Theo trang tin tức Zing.vn, ông Quang cho hay Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục; mà sắp xếp, tinh gọn các đơn vị trực thuộc Bộ Công an theo cấp cục dựa trên nguyên tắc sáp nhập các đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ, bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một đơn vị phụ trách,.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trực thuộc Trung ương vào công an tỉnh, và đồng thời sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập báo chí, y tế trong công an nhân dân.

Ông Quang được VietnamNet trích lời nói: “Đó là cuộc cách mạng lớn của Bộ Công an, thực hiện đúng chủ trương của Đảng.”

Tháng 4/2018, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chuẩn thuận đề án của Bộ Công an xây dựng trong 2 năm qua về việc sắp xếp lại và làm tinh gọn các lực lượng của bộ, theo đó “giảm triệt để tầng nấc trung gian,” bước đi được chính người trong ngành công an xem là “đột phá” trong nỗ lực “phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.”

Nhà nước Việt Nam thường dùng khái niệm “thế lực thù địch” để ám chỉ một diện rộng những người hoặc tổ chức lên tiếng chỉ trích hoặc có hành động chống lại đảng cộng sản và chính quyền Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Sáu tổng cục của Bộ Công an từng quản lý các lực lượng an ninh, cảnh sát, tình báo, tuyên truyền, hậu cần và kỹ thuật.