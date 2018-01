Công an Việt Nam thu giữ 3 triệu đôla heroin giấu trong các gói trà

Công an Việt Nam đã thu giữ một lượng heroin trị giá 3 triệu đôla Mỹ giấu trong những gói trà được đưa lậu vào từ Lào, được nói là lượng ma túy lớn nhất từng bị thu giữ tính đến thời điểm này, truyền thông nhà nước đưa tin.

Một hoạt động phá án bí mật của công an tỉnh Điện Biên thuộc miền núi tây bắc hôm thứ Ba đã bắt giữ một người đàn ông 44 tuổi và một phụ nữ cuối độ tuổi 30, chở theo 171 kilogram heroin ở phía sau xe máy của họ.

Khoảng 489 bánh heroin được đưa lậu vào từ Lào và được ngụy trang trong những gói trà mang nhãn Thái Lan, trị giá 3 triệu đôla, tương đương khoảng 70 tỉ đồng Việt Nam, theo báo Công an Nhân dân.

“Chúng tôi thấy rằng đây là một chuyên án rất thành công. Chúng ta đã bắt được một khối lượng ma túy đặc biệt lớn,” Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, được báo Công an Nhân dân dẫn lời nói. “Mặc dù bị các đối tượng chống trả quyết liệt nhưng cán bộ chiến sĩ [Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy] đã khống chế, bắt giữ được các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật và bảo đảm tuyệt đối an toàn.”

Tờ báo này dẫn lời Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Điện Biên cho biết một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam đã được phát hiện từ giữa tháng 8 năm 2017, và các đối tượng trong đường dây là những người trong gia đình, dòng tộc.

Họ thường giấu heroin vào những đồ dùng sinh hoạt, bánh kẹo, thực phẩm để vận chuyển từ biên giới vào nội địa, sau đó đưa đi các tỉnh hoặc sang các nước thứ ba để tiêu thụ, tờ báo này cho biết thêm.

Việt Nam là một điểm trung chuyển chính trong hoạt động buôn bán ma túy xuất phát từ khu vực "Tam giác Vàng," một khu vực nằm vắt ngang lãnh thổ của Lào, Thái Lan và Myanmar.

Khu vực này là vùng sản xuất ma túy lớn thứ hai trên thế giới và tràn ngập các chất methamphetamine, thuốc phiện và heroin - sản phẩm tinh chế của cây anh túc.

Việt Nam là một trong những nước có luật chống ma túy nghiêm khắc nhất trên thế giới, bao gồm hình phạt tử hình đối với những người bị kết tội liên quan tới ma túy.

Bất cứ ai bị buộc tội sở hữu hơn 600 gram heroin, hoặc hơn 20 kilogram thuốc phiện có thể đối mặt với bản án tử hình.