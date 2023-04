Công an Đắc Lắc đưa cây ngã đè người về trụ sở để ‘điều tra’

Công an ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, đã đưa một số phần cây xanh về trụ sở ‘để điều tra’ sau khi các cây xanh này ngã đổ đè lên người đi đường trong một trận giông lốc, báo chí trong nước đưa tin.



Số cây xanh này được công an xem là ‘tang vật tại hiện trường’ nên được đưa về ‘để tiếp tục điều tra, xử lý’, tờ Người Lao Động dẫn báo cáo ngày 24/4 của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc cho biết.



Trước đó, trong trận giông lốc hôm 22/4, trên địa bàn Buôn Ma Thuột đã có 5 cây bị ngã đổ và 62 cây bị gãy cành trên đường phố và nơi công cộng, cũng theo báo cáo này.



Trong số đó, một cây xanh cổ thụ đã ngã đè lên một người phụ nữ 26 tuổi đang chạy xe gắn máy ngang qua. Người dân xung quanh đã xúm vào cùng nhau dỡ cây lên để kéo người phụ nữ này ra và đưa cô đi cấp cứu.



Đến sáng ngày 23/4, Bệnh viện Đại học Y dược đã điều xe cấp cứu cùng đội ngũ bác sĩ cấp cứu lên tận Đắc Lắc để đưa nữ bệnh nhân này về thành phố Hồ Chí Minh để điều trị, theo báo Lao Động.



Tờ báo này cho biết cây gây tai nạn là sao đen, có đường kính thân trên 50 cm, bị bật gốc ngã chắn ngang đường.



Trong một vụ tai nạn khác cùng ngày, một nhân viên điện lực đã bị thương khi bị một cây sao đen khác gãy cành đè trúng, cũng theo Lao Động.



Ngay sau khi các vụ tai nạn xảy ra, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc đã phối hợp với Công an Buôn Ma Thuột, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án thành phố đến hiện trường xử lý.



Tờ Lao Động dẫn lời một nguồn tin giấu tên giải thích việc công an đưa cây xanh về đồn là để ‘phục vụ công tác tiếp nhận điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng này’.



“Hiện tại, chưa ai có thể kết luận nguyên nhân vì sao cây xanh bất ngờ ngã đổ đè bị thương người đi đường. Có thể do nguyên nhân từ thời tiết gây ra, hoặc cũng do người khác đào hố, hay có đối tượng nào đó tác động dưới gốc cây khiến nó bị ngã đổ,” nguồn tin ẩn danh này được dẫn lời nói.

Một số người trên mạng xã hội đã mỉa mai hành động ‘chưa từng thấy’ này của công an Buôn Ma Thuột. “Nếu nhân rộng mô hình này thì sau các cơn bão ở miền Trung, đồn công an nào chứa hết tang vật?” nhà báo Kiem Mai Ba ở báo Phụ Nữ viết.

Nhà bất đồng chính kiến Huỳnh Ngọc Chênh đã viết một bài thơ trào lộng trong đó cho rằng cây gây án ‘bị áp tải về đồn để hỏi cung và khai ra đồng phạm là gió’.