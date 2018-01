Con gái gia đình tị nạn Việt thành dân biểu tiểu bang

Bà Bee Nguyễn, con gái của một gia đình tị nạn người Việt ở Mỹ, đã đắc cử vào Hạ viện bang Georgia vào tháng trước, nói với VOA rằng bà trân trọng các giá trị gia đình Việt, và quyết tâm bảo vệ quyền lợi cho giới nữ.

Trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 12/2017, bà Bee Nguyễn đánh bại đối thủ cùng đảng Dân Chủ Sachin Varghese, trong một cuộc bầu cử vòng nhì để giành chiếc ghế đại diện cho quận hạt 89 trong Hạ viện bang Georgia với 52% phiếu thuận.

Bà Bee nói đó là một chiến thắng không hề dễ dàng khi trong vòng đầu bà phải đối mặt với ba ứng cửa viên khác:

“Đó là một cuộc bầu cử đầy cam go, trong vòng đầu có tới bốn ứng cử viên và tôi thì quyên góp được 1/3 số tiền so với đối thủ khác. Tôi phải phấn đấu rất nhiều để chiến thắng cuộc đua. Rất may là tôi có nhiều sinh viên và giới nữ chính trị gia ở bang Georgia ủng hộ.”

Trước khi ra tranh cử, bà Bee Nguyễn là Chánh Văn phòng của Dân biểu Sam Park và Giám đốc Ban Tranh cử của Dân biểu Park.

Ông John Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại bang Georgia, rất ngạc nhiên và vui mừng trước thắng lợi của bà Bee Nguyễn, người phụ nữ gốc Á đầu tiên đắc cử vào Hạ viện tiểu bang.

“Cô Bee Nguyễn vừa thắng cử vào Hạ viện Georgia. Cộng đồng người Việt Georgia rất hãnh diện. Số phiếu của cô vượt quá mức mà tôi tưởng tượng, trong khi tại quận của cô thì cử tri người Việt không đông. Chúng tôi rất hãnh diện khi người bản xứ bầu cho một ứng cử viên người gốc Việt như cô.”

Ông Daniel Kritenbrink, tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, viết trên Facebook chúc mừng bà Bee thắng cử: “Chúc mừng cô Bee Nguyễn! Tôi rất vui mừng khi thấy ngày càng nhiều người Mỹ gốc Việt đắc cử vào chính phủ Mỹ.”

Là con của một gia đình tị nạn Việt Nam, bà Bee Nguyễn nói bà thừa hưởng từ cha mẹ các giá trị của gia đình, giáo dục và cộng đồng.

“Cha mẹ tôi là thuyền nhân, rời bỏ Việt Nam đi vượt biên vào cuối những năm 1970. Họ được một nhà thờ Công giáo ở bang Iowa bảo trợ người di cư đến Hoa Kỳ. Tôi sinh ra tại Iowa vào năm 1981, khi ấy cha tôi làm tới hai công việc khác nhau để nuôi gia đình. Tôi rất may mắn được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người Việt, rất thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, biết xoay sở khi gặp khó khăn.”

Bà còn chia sẻ thêm rằng bà trân trọng các mối quan hệ trong gia đình Việt Nam.

“Gia đình rất quan trọng và chính mẹ tôi là người chỉ dạy, kết nối, gìn giữ cho chúng tôi các mối quan hệ họ hàng với các cô, cậu, các anh chị em họ. Đặc biệt, việc chia sẻ thức ăn cho nhau cũng là nét đẹp trong văn hóa của người Việt.”

Khi đắc cử vào Hạ viện của tiểu bang, bà Bee nói các ưu tiên của bà là quyền lợi cho giới nữ, các vấn đề về giáo dục và an sinh xã hội.

Bà Bee từng tham gia và thành lập nhiều dự án cộng đồng, thúc đẩy đối thoại giữa các sắc tộc, tranh đấu cho người tị nạn Syria được nhận vào tiểu bang Georgia. Bà đã thành lập một quỹ tranh đấu cho các chính sách về y tế và giáo dục.

Lớn lên trong một gia đình tị nạn, bà Bee hiểu những khó khăn của những người tị nạn hay di dân cùng những nỗ lực vươn lên của họ, và giúp đỡ họ. Bà từng làm nhiều nghề khác nhau như chuyên viên địa ốc, thiện nguyện viên của tổ chức Cứu Người Vượt Biển BPSOS, tổ chức cứu trợ FEMA.

Từ năm 2009, Bee Nguyễn sáng lập và điều hành tổ chức phi lợi nhuận Athena’s Warehouse Inc., chuyên giúp đỡ các bé gái thiếu thốn các điều kiện vật chất và tinh thần trong khu vực Atlanta.

