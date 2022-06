Chích ngừa COVID mũi thứ tư: dân Việt Nam thờ ơ?

Sau sự hăng hái ban đầu thì dường như người dân Việt Nam ngày càng dè dặt với việc chích thêm vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh quốc gia này đang triển khai chích mũi thứ tư cho người dân, theo tìm hiểu của VOA.



Kể từ đầu tháng 6 năm 2022, một số địa phương ở Việt Nam đã tổ chức tiêm ngừa COVID-19 mũi thứ tư, hay còn gọi là mũi nhắc lại thứ hai, cho các nhóm dân số trong diện rủi ro cao, bao gồm nhóm cao tuổi, nhóm có bệnh nền hay bị suy giảm miễn dịch và nhóm trên tuyến đầu có nguy cơ phơi nhiễm cao, công nhân các khu công nghiệp…



Theo đó, Hà Nội triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố và đặt mục tiêu chích ngừa mũi thứ tư cho 95% người dân thuộc nhóm đối tượng, trong khi thành phố Hồ Chí Minh mở chiến dịch cao điểm chích mũi thứ tư kể từ ngày 14/6 cho đến cuối tháng.



‘Miễn dịch suy giảm theo thời gian’



Cho đến tháng 6 năm 2022, đã có 63% dân số Việt Nam đã chích ngừa được ba mũi với 222 triệu liều vaccine đã được tiêm, theo số liệu do Bộ Y tế công bố, và chính quyền Việt Nam đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đi chích ngừa mũi thứ tư.



Theo kế hoạch tiêm ngừa của Việt Nam thì mũi thứ tư được tiêm ít nhất là bốn tháng sau mũi thứ ba, trong khi những người đã nhiễm COVID-19 phải chờ ba tháng sau khi khỏi bệnh mới được tiêm.



Theo lời của phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng được trang mạng VnExpress dẫn lại thì ông thừa nhận có tình trạng người dân không muốn tiêm mũi thứ tư do ‘thấy dịch đã ổn, hay trong người có miễn dịch rồi, hay lo ngại tiêm nhiều quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe’.



“Giống các loại vaccine khác, hiệu quả bảo vệ cơ thể sẽ giảm dần theo thời gian nên việc tiêm nhắc lại rất quan trọng và mang ý nghĩa quyết định cho sự ổn định lâu dài khi mầm bệnh vẫn còn hiện diện trong cộng đồng,” ông Hưng được dẫn lời nói, kêu gọi người dân tiếp tục đi chích ngừa.



‘Ba mũi là đủ’



Tuy nhiên, bác sỹ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm-Thần kinh thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1, nói với VOA rằng ông tin ngoại trừ những người trên 80 tuổi hay người có bệnh nền không ổn định, những người còn lại ‘chỉ cần chích ba mũi là đủ’.



Theo lập luận của vị bác sỹ này thì vaccine chỉ có hiệu quả đối với chủng Delta còn đối với chủng Omicron, vốn là chủng virus corona phổ biến nhất hiện nay, ‘vaccine không có giá trị’.



“Khi chủng Omicron nhẹ như vậy, biến đổi như vậy thì chưa chắc vaccine có tác dụng. Vaccine có từ thời chủng Delta, trong khi con Omicron đã biến đổi qua bao nhiêu thế hệ,” bác sĩ Khanh giải thích.

Còn trong trường hợp xuất hiện biến chủng nặng hơn thì ‘vaccine hiện nay cũng không làm được gì’, cũng theo lời ông Khanh, mà ‘phải phát triển vaccine mới’.



Một lý do nữa ông đưa ra để không cần triển khai chích mũi thứ tư đại trà ở thành phố Hồ Chí Minh là ‘đa số người dân đã nhiễm hết rồi’.



“Nhiễm xong rồi sau 6 tháng mà xung quanh còn người nhiễm thì mới chích, còn xung quanh không có ai bị hết thì chích làm gì,” ông lập luận và cho rằng trẻ em cũng không cần chích mũi nhắc lại.



Ông chỉ ra một thực tế là ‘có nhiều người đã chích ngừa mũi thứ tư nhưng vẫn bị nhiễm’. Trước lập luận chích ngừa mũi thứ tư để phòng khi bị nhiễm, bệnh sẽ nhẹ hơn, ông phản bác: “Chích xong mũi ba thì bệnh đã nhẹ hơn thì chích mũi bốn làm gì? Chúng ta đã thấy người đã chích mũi bốn nhẹ hơn mũi ba đâu?”



‘Dịch ổn rồi’



Nói với VOA với điều kiện giấu tên do sợ bị cơ quan khiển trách, một nhà báo ở thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng được ưu tiên chích mũi thứ tư, cho biết anh sau khi bị nhiễm COVID-19, anh còn không chích mũi ba luôn.



Lý do mà nhà báo này đưa ra là anh thấy ‘dịch đã ổn rồi’, ‘đã có kháng thể tự nhiên từ lần nhiễm bệnh trước rồi’ và ‘ai biết chích nhiều quá sức khoẻ có bị ảnh hưởng gì không’.



Anh cho biết ngay cả cơ quan anh, vốn có tới 90% nhân sự đã bị nhiễm, cũng không khuyến khích hay ép buộc nhân viên phải chích mũi ba hay mũi bốn, trong khi đối với hai mũi đầu tiên, cơ quan bắt buộc nhân viên phải đi chích mới được làm việc.



Phóng viên giấu tên nên này cũng không lo ngại việc xuất hiện biến chủng mới vì giờ đây ‘đã có miễn dịch cộng đồng’.



“Nếu dịch bùng lên lần nữa và Nhà nước ép chích ngừa thì tôi cũng sẽ phải chích thôi,” anh nói và cho biết anh cũng không ủng hộ ba mẹ anh chích mũi thứ tư vì ‘lo sợ tác dụng phụ’.



Bà Nguyễn Bích Thủy, 59 tuổi, cư ngụ tại xã An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, cho biết cả gia đình bà đều đã tiêm đủ ba mũi và đợi đến lượt đi chích mũi thứ tư.



Bà nói bà có nghe nhiều người truyền miệng rằng ‘tiêm mũi thứ tư sẽ bị giảm trí nhớ’ nhưng bà ‘không sợ giảm trí nhớ bằng sợ bị COVID-19’.



Bà Thủy từng làm công nhân khu công nghiệp ở Vũng Tàu vào lúc cao điểm dịch bệnh hồi năm 2021. Từ những gì bà chứng kiến, bà nói đến giờ bà ‘vẫn còn ám ảnh, vẫn còn sợ’ nên bà sẽ chích mũi vaccine thứ tư ‘để không bị COVID luôn’.