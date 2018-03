Cập nhật: Lễ trao giải Oscar năm 2018

Bộ phim "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" nói về Mildred Hayes (Frances McDormand thủ vai), một người phụ nữ do phẫn uất và muốn gây sức ép lên cảnh sát, đã thuê ba tấm biển quảng cáo cỡ lớn với nội dung "Bị hãm hiếp khi đang hấp hối", "Và vẫn chưa ai bị bắt?", "Vậy là sao, hỡi cảnh sát trưởng Willoughby?".

Con gái bà bị hãm hiếp và giết hại dã man 7 tháng trước, nhưng cuộc điều tra của cảnh sát vẫn bế tắc.