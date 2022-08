Công an Việt Nam được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Công an Việt Nam lần đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc với bốn sỹ quan vừa nhận nhiệm vụ tại một buổi lễ trao quyết định có sự hiện diện của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 12/8.



Trong đó, có một trung tá sẽ làm việc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và ba sỹ quan còn lại tham gia phái bộ của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan thuộc Phi châu, báo Công an Nhân dân cho biết.



Bốn người này nằm trong số 8 sỹ quan công an Việt Nam đã được Liên Hiệp Quốc kiểm tra và xét đủ điều kiện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, Đại tá Đào Xuân Lân, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc, cho biết tại buổi lễ.



Cũng theo lời cơ quan này thì đến nay đã có 23 sĩ quan công an Việt Nam tham gia đào tạo, huấn luyện và đăng ký ứng tuyển các vị trí trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nhưng chỉ mới có 8 người được chọn.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói tại buổi lễ rằng việc Việt Nam cử lực lượng mũ nồi xanh là công an ‘sẽ góp phần nâng nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng công an nhân dân nói riêng trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế’.



Ông Phúc đề ra mục tiêu sắp tới cho công an Việt Nam là ‘sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở cả cấp độ phái bộ và cấp độ hoạch định chính sách, chiến lược tại trụ sở Liên Hiệp Quốc’, cũng theo báo Công an Nhân dân.



Về phần mình, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết Việt Nam phấn đấu cho đến năm 2025 sẽ đưa khoảng 40 đến 50 cán bộ công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.



Quân đội Việt Nam đã tham gia vào sứ mạng hòa bình của Liên Hiệp Quốc nhưng đây là lần đầu tiên công an Việt Nam tham gia.



Trong số bốn sỹ quan được chọn lần này có Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, người sẽ làm Chuyên gia Phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia tại Bộ phận Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình, Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc, tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ.