Bộ Trưởng Ngô Xuân Lịch dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, thăm TQ

Bộ Trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sang Trung Quốc dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8 về chủ đề Quản trị an ninh quốc tế, và sau đó thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 24 đến 28/10.

Tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8, từ ngày 24 đến ngày 26/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự kiến sẽ đọc bài phát biểu “khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển,” trang mạng VietnamPlus cho biết.

Tân Hoa Xã tường thuật rằng có hơn 500 đại biểu đến từ 67 quốc gia và 7 tổ chức trên thế giới tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8.

Hãng tin của nhà nước Trung Quốc trích lời ông Bì Minh Dũng, Tổng Thư ký Diễn đàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học quân sự Trung Quốc, cho biết chủ đề của Diễn đàn năm nay là “Xây dựng quan hệ đối tác an ninh kiểu mới bình đẳng, tin cậy, hợp tác cùng thắng,” với 4 chương trình nghị sự: quan điểm mới và con đường mới quản trị an ninh quốc tế; đe dọa và ứng phó chủ nghĩa khủng bố; hiện thực và tầm nhìn hợp tác an ninh trên biển; và thách thức và hợp tác trong gìn giữ hòa bình của LHQ.

Theo trang Quân Đội Nhân dân, sau diễn đàn, ông Lịch sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc “nhằm tiếp tục góp phần duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống …tăng cường tin cậy chính trị.”