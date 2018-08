Ai làm trái cầu bản đồ Việt Nam hình chữ ‘J’?

Sáng thứ năm 22 tháng 8, người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ chuyền cho nhau tấm ảnh chụp trái cầu có bản đồ thế giới, trên đó, lãnh thổ Việt Nam bị khuyết khu vực Đông Bắc. Facebooker Đỉnh Phan Trí cho biết, đại ý: Tại Ukraina, bọn Trung Quốc đang bán những quả địa cầu in tiếng Nga. Quảng Ninh đã được nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Có những facebooker như Hoa Tran Xuan săm soi kỹ hơn và phát giác thêm, lãnh thổ Việt Nam in trên trái cầu vừa kể còn mất cả vùng Đồng Văn của Hà Giang, Cao Bằng, Phú Quốc, Côn Đảo...

Chiều thứ năm 22 tháng 8, facebooker Phan Viet Hung phản hồi, trái cầu có bản đồ thế giới mà facebooker Đỉnh Phan Trí đề cập không phải do Trung Quốc sản xuất. Đó là sản phẩm của Globus Plus - một công ty ở Ukraina. Các chú thích trên bản đồ này không phải bằng tiếng Nga mà bằng tiếng Ukraina. Phan Viet Hung giới thiệu cả tên, địa chỉ, trang web của Globus Plus – doanh nghiệp chuyên cung cấp học cụ và văn phòng phẩm cho học sinh Ukraina. Theo Phan Viet Hung, những sai sót về lãnh thổ Việt Nam, thậm chí cả sai sót về lãnh thổ Trung Quốc chỉ là do sự cẩu thả của Globus Plus.

Chưa biết thông tin – nhận định của facebooker Phan Viet Hung chính xác đến mức nào (một vài facebooker tự giới thiệu là sống ở Ukraina cho biết đã gọi điện thoại kiểm tra và Globus Plus cho biết, trái cầu do Trung Quốc sản xuất) nhưng thêm một lần nữa, phản ứng của những người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ cho thấy họ không tin hệ thống công quyền Việt Nam đủ nhiệt tâm, thiện ý bảo về chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.

***

Trái cầu với bản đồ thế giới, trong đó lãnh thổ Việt Nam không còn là hình chữ S mà giống như hình chữ J,… khiến hàng chục ngàn người liên tưởng ngay lập tức đến chủ trương lớn của Bộ Chính trị đảng CSVN về việc thành lập ba đặc khu. Đó là lý do khiến họ tin lãnh thổ Việt Nam nếu chưa khuyết hẳn khu vực Đông Bắc, chưa méo mó, dị dạng như đã thể hiện trên trái cầu thì cũng sẽ là như thế khi Luật Đặc khu được quốc hội thông qua và Chủ tịch Nhà nước ban hành. Số người nặng lời thóa mạ giới lãnh đạo đảng CSVN, lãnh đạo quốc hội, nhà nước, chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đông như kiến và tất nhiên không ít người nguyền rủa Trung Quốc đến mức, Lap Phuong – một thân hữu của Đỉnh Phan Trí - nửa đùa, nửa thật: Thuận mua, vừa bán nha. Nó có tiền nó thuê, nó mua. Cơ bản là bên bán chứ không phải phía mua. Không ít facebooker như Le Thi Thanh Binh tin rằng, người Việt cần phải xuống đường phản đối. Không thể để bọn chó đẻ bán nước và bọn Trung Quốc cướp nước mình dễ thế…

Ngay cả khi facebooker Phan Viet Hung được “một người anh quý mến nhờ minh xác lại thông tin đang lan tràn trên mạng, được chia sẻ nhiều, gây bức xúc, chửi bới tràn lan”, nên nhịn đói để kiểm tra và tường thuật như đã kể, nhiều thân hữu của Phan Viet Hung cũng “bán tín, bán nghi”, đặc biệt là về xuất xứ của trái cầu, bất kể Phan Viet Hung cảnh báo đừng để bị chi phối bởi “thuyết âm mưu”. Cũng có một vài facebooker như Thu Tam Nguyen – chỉ trích những người chỉ trích hệ thống công quyền: Suốt ngày chỉ chúi mũi vào săm soi vớ vẩn rồi đòi nhà nước vào cuộc vì ba cái tiểu tiết lặt vặt này. Thật lố bịch.



Dân nào bức xúc? Có chăng chỉ bọn tâm lý nhược tiểu, rỗi hơi, thích kích động mới lu loa bức xúc thôi nhé!

Có một điểm dường như Thu Tam Nguyen chưa để ý hoặc đã thấy nhưng nhìn chưa ra bản chất, đó là tại sao bọn “tâm lý nhược tiểu, rỗi hơi” càng ngày càng đông (?). Đảng thì khẳng định vẫn được toàn dân tin yêu, giao phó trọng trách lãnh đạo quốc gia, dân tộc nhưng số dễ bị “kích động” rồi “lu loa” tăng rất nhanh chứ không hề giảm.

Tại sao “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vẫn được khẳng định là phương châm bất di, bất dịch để bảo đảm hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam luôn “của dân, do dân, vì dân” nhưng suốt bốn năm qua, giới lãnh đạo đảng CSVN, giới lãnh đạo nhà nước, quốc hội, chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không trả lời Thư ngỏ của 61 lão thành cách mạng, đề nghị công khai hóa “Thỏa hiệp Thành Đô” (Tân Hoa xã và Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc từng tiết lộ một phần, theo đó: “Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai Đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp trong quá khứ. Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... Phía Trung Quốc đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Hoa”), “các thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền, trên Vịnh Bắc bộ, những thỏa thuận về kinh tế”… và “Tổng kết cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược”?

Chẳng lẽ 61 lão thành cách mạng ký tên vào Thư ngỏ ghi ngày 28 tháng 7 năm 2014 cũng thuộc loại “tâm lý nhược tiểu, rỗi hơi”. Ngay cả khi đúng là họ cũng thuộc loại như thế thì chuyện công bố “Thỏa hiệp Thành Đô”, “các thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền, trên Vịnh Bắc bộ, những thỏa thuận về kinh tế” và “Tổng kết cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược” lại càng cần phải làm càng sớm càng tốt. Chẳng có cách nào tốt hơn để đập tan luận điệu của các thế lực thù địch, phản động để “chúng” có “kích động” thì cũng chẳng ai “lu loa, bức xúc” nữa. Phương thức ấy vừa đơn giản, vừa hiệu quả tại sao không chọn?