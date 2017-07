Bị đả kích, Trump rút ý định hợp tác an ninh mạng với Nga     

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ Nhật rút lại đề nghị thành lập một đơn vị an ninh mạng chung Nga-Mỹ, với một tin nhắn trên Twitter nói rằng ông không tin đề nghị đó sẽ trở thành hiện thực, vài giờ sau khi đề xuất của ông bị các thành viên Đảng Cộng hoà chỉ trích gay gắt vì họ cho rằng không thể tin cậy vào Moscow.

Sáng sớm Chủ Nhật 9/7, ông Trump nói trên Twitter rằng ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận hôm thứ Sáu về việc thành lập một "đơn vị an ninh mạng an toàn không thể bị xâm nhập" để giải quyết các vấn đề như nguy cơ bị can thiệp trong các cuộc bầu cử.

Ý tưởng này ngay từ đầu đã có vẻ bất khả thi về mặt chính trị. Ngay lập tức nhiều thành viên đảng Cộng hòa, cùng đảng ông Trump, mạnh mẽ bác bỏ ý định đó, họ nêu nghi vấn tại sao Hoa Kỳ lại hợp tác với Nga, sau khi chính nước này bị tố cáo là đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016?

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump đưa ra lập luận để bênh vực việc xích lại gần Moscow, nhưng cho tới giờ, ông không thực hiện được ý định bởi vì chính quyền của ông vẫn bị đè nặng bởi các cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, và rằng có những liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với nước Nga.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra vấn đề này, kể cả liệu có sự thông đồng nào giữa các nhân viên trong ban vận động tranh cử của ông Trump, cũng như các ủy ban Quốc hội, kể cả Ủy ban Tình báo Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ.

Moscow đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định họ không có bất kỳ hành động can thiệp nào, trong khi ông Trump khẳng định ban tranh cử của ông không có thông đồng với Nga.

Báo Washington Post hôm thứ Bảy dẫn lời các giới chức chính phủ Mỹ nói rằng, một vụ tin tặc gần đây, tấn công vào hệ thống kinh doanh của các công ty điện hạt nhân của Mỹ và các công ty năng lượng khác, là do các hacker của chính phủ Nga thực hiện.

Ông Trump giải thích rằng ông đã "hai lần mạnh mẽ nêu lên việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ với Tổng thống Putin. Nhưng ông Putin một mực bác bỏ cáo buộc này."

Nguồn: Reuters