100 bị cáo trong vụ bạo động Đắc Lắc bị đưa ra xét xử

Tòa án tỉnh Đắc Lắc hôm 16/1 đã đưa ra xét xử vụ tấn công đẫm máu vào các trụ sở chính quyền xã cách nay hơn 7 tháng mà họ gọi là ‘khủng bố’ với số bị cáo lên đến 100 người, báo chí trong nước đưa tin.



Các bị cáo này bị truy tố về các tội: ‘Khủng bố chống chính quyền nhân dân’ với 53 bị cáo; ‘Khủng bố’ với 45 bị cáo; ‘Che giấu tội phạm’ với 1 bị cáo trong khi bị cáo còn lại bị xét xử về tội ‘Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép’.



Trong số này, có 6 bị cáo ở nước ngoài được xét xử vắng mặt về tội ‘Khủng bố’, theo cổng thông tin điện tử Chính phủ. Những người này, vốn đang bị chính quyền truy nã, bao gồm các ông Y Mút Mlô, Y Bút Êban, Y Niên Êya, Y Cik Niê, Y Chanh Byă và Y Quynh Bdap.



Khung hình phạt dành cho các tội danh này lên đến 20 năm tù, tù chung thân, hoặc tử hình, theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự.



Các bị cáo chủ yếu là người dân các sắc tộc thiểu số trong độ tuổi từ 18 đến 56 tuổi. Các nghi phạm này dù vẫn chưa bị tòa án kết tội nhưng họ đều bị báo chí trong nước đồng loạt gọi là ‘khủng bố’.



Mặc dù số lượng bị cáo đông đảo và trao đổi tại tòa phải thông qua phiên dịch nhưng phiên tòa sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, theo VnExpress. Chỉ riêng phần thủ tục phiên tòa cho 100 bị cáo đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ.



Số luật sư và trợ giúp viên pháp lý giúp bào chữa cho các bị cáo là 19 người. Có 15 bị hại được xác định, trong đó có cơ quan công quyền và công an các xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.



Phiên tòa theo dạng lưu động, tức là không diễn ra tại tòa án mà tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ba Thuột, cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết. Công tác an ninh cho phiên tòa được đảm bảo nghiêm ngặt.



VnExpress dẫn kết quả điều tra cho biết nhóm bị cáo đang bị truy nã hiện đang sống ở Mỹ là những người đã ‘dụ dỗ, kích động, lôi kéo, chỉ đạo’ những bị cáo trong nước thành lập nhóm vũ trang lấy tên là ‘Lính Đề Ga’ và thực hiện cuộc tấn công ngày 11/6 nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập ‘Nhà nước Đề Ga’.



Trong quá trình điều tra, các bị cáo được cho là đã nhận tội và nói lý do họ phạm tội là do ‘thiếu hiếu biết hoặc do bị đe dọa’. Họ cũng bày tỏ ăn năn và xin khoan hồng, VnExpress cho biết.



Đối với 6 người ở Mỹ đang được xét xử vắng mặt, Tòa án Đắc Lắc sẽ phối hợp với các giới chức trong nước và ở Mỹ để đưa họ về Việt Nam quy án sau khi có bản án, cũng theo trang mạng này.



Trong cuộc tiếp xúc báo chí tại Hà Nội hôm 24/7, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã nói Mỹ ‘lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất với việc sử dụng bạo lực để đạt mục đích’ và hứa sẽ phối hợp với Việt Nam để ‘làm rõ những kẻ đứng sau ở Mỹ’.



Vụ tấn công bằng súng và dao vào rạng sáng ngày 11/6 năm 2023 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân và công an hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã khiến 9 người chết, trong đó 2 cán bộ xã, 4 công an viên và 3 dân thường.



Công an Việt Nam đánh giá vụ tấn công này là ‘đặc biệt nghiêm trọng’ do nó xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân.