Báo Việt Nam đồng loạt gỡ bài về hai cựu lãnh đạo PVN bị khởi tố

Truyền thông trong nước tối thứ Bảy đồng loạt gỡ các bản tin cho hay hai cựu tổng giám đốc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị Bộ Công an Việt Nam điều tra khởi tố chỉ vài tiếng sau khi đăng lên như tin hàng đầu. Bộ Công an ra thông cáo phủ nhận tính xác thực của những bản tin này.

“Chiều và tối ngày 09/12/2017, trên một số báo điện tử và đài truyền hình có đưa tin Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can về tội ‘Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’ quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu - Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ,” thông cáo viết.

“Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an xác nhận các thông tin nêu trên là không đúng sự thật; đề nghị kiểm tra, xử lý những cá nhân đã đưa tin không đúng sự thật.”

Trước đó các trang tin này dẫn các ”nguồn tin” không nêu tên cho biết Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Phùng Đình Thực, Tổng giám đốc PVN giai đoạn 2008-2010, trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lặp dầu khí Việt Nam (PVC)

Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc PVN giai đoạn từ tháng 11 năm 2011 tới tháng 10 năm 2014, được nói là “chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian nêu trên,” theo bản tin của VnExpress đã bị gỡ bỏ.

Việc các tờ báo đồng loạt rút bài đôi khi cũng xảy ra khi có những tin tức được coi là nhạy cảm, và được thực hiện theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương, là cơ quan kiểm duyệt hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự việc này diễn ra một ngày sau khi truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên PVN, bị khởi tố và bị bắt tạm giam.

Ông Thăng, người từng giữ những chức vụ hàng đầu như bộ trưởng bộ giao thông vận tải, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ủy viên Bộ Chính trị, hôm thứ Sáu bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà của ông bị khám xét vào tối cùng ngày, truyền thông trong nước cho biết.

Em trai ông Thăng, Đinh Mạnh Thắng, sáng thứ Bảy cũng bị khởi tố và bị bắt để “điều tra hành vi tham ô tài sản.” Ông là Bí thư đảng ủy, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Sông Đà.

Ông Đinh La Thăng là quan chức cao cấp nhất tính tới giờ bị liên đới trong chiến dịch trấn áp những sai phạm trong ngành năng lượng và ngân hàng, vốn đã tăng tốc kể từ khi an ninh phái an ninh giành nhiều ảnh hưởng hơn trong đảng vào năm ngoái.

Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ ngày 8 tháng 12. Trước đó cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa đã thông qua hai nghị quyết cho thôi tư cách đại biểu quốc hội của ông.

Khởi tố một cựu ủy viên Bộ chính trị không phải là chưa có tiền lệ. Vào năm 1979, ông Hoàng Văn Hoan bị tuyên án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát qua Trung Quốc.