Bạo động ở Đắk Lắk: Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam tìm ra ‘những kẻ đứng sau’

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper hôm 24/7 nói rằng chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với phía Việt Nam để điều tra vụ tấn công tại Đắk Lắk xảy ra hồi tháng trước mà chính quyền Hà Nội cáo buộc là khủng bố và có dính líu tới tổ chức ở Mỹ, theo truyền thông trong nước.

Vụ tấn công được mô tả là do một nhóm người bịt mặt mang theo các loại vũ khí gồm súng và bom xăng vào hai trụ sở chính quyền ở tỉnh thuộc Tây Nguyên của Việt Nam hôm 11/6 đã làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 viên chức công an và 2 cán bộ xã.

Bộ Công an Việt Nam xem đây là một vụ “tấn công khủng bố” được chỉ đạo và tiếp tay bởi “các thế lực thù địch ở nước ngoài” nhưng không nêu cụ thể ai.

Trong một cuộc gặp báo chí tại Hà Nội hôm 24/7, Đại sứ Knapper được truyền thông trong nước trích lời khẳng định rằng Mỹ phản đối vụ tấn công ở Đắk Lắk và sẽ phối hợp với Việt Nam trong vụ điều tra.

“Tôi khẳng định rằng Mỹ không chấp nhận những gì đã xảy ra tại Đắk Lắk, cũng như phản đối bạo lực dưới mọi hình thức,” đại sứ Mỹ được VnExpress trích lời nói với phóng viên. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình những người bị hại, đồng thời lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với việc sử dụng bạo lực để đạt mục đích.”

Tại một hội nghị về chống khủ bố do Liên Hiệp Quốc tổ chức ở New York hồi tháng trước, Cục trưởng Cục An ninh nội địa của Việt Nam, Phạm Ngọc Việt, nói rằng trong số những nghi phạm bị công an Việt Nam đã bắt giữ, có “đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ.” Ông Việt cho biết đối tượng “nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công.”

Đại sứ Knapper nói rằng Mỹ “Mỹ sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam bằng mọi cách cần thiết nhằm làm rõ sự việc và những kẻ đứng sau.”

“Đây là một thông điệp rõ ràng từ chúng tôi, đặc biệt là khi có thông tin về một tổ chức có trụ sở tại Mỹ,” ông Knapper được Tuổi Trẻ trích lời nói với báo chí.

Thông điệp tương tự từng được đại sứ Mỹ nêu ra khi gặp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm hôm 30/6. Trong cuộc gặp này, ông Knapper nhấn mạnh quan điểm của Mỹ là phản đối, lên án và “không dung túng bất kỳ tổ chức, các nhân nào liên quan đến vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra tại huyện Cư Kuin” của Đắk Lắk.

Trên 90 người liên quan đến vụ tấn công đã bị công an Việt Nam bắt giữ với các cáo buộc gồm: khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phần lớn trong số họ bị cáo buộc tội “khủng bố” với mức án lên đến tử hình.

Trong khi chính quyền Việt Nam xem đây là một vụ tấn công khủng bố có tổ chức thì các nhà hoạt động và giới quan sát cho rằng vụ việc có thể bắt nguồn từ tình trạng “kỳ thị sắc tộc” đối với người Thượng ở Tây Nguyên. Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 6/7 đã bác bỏ những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công có nguồn gốc từ “kỳ thị sắc tộc.”

Cộng đồng người Thượng ở Mỹ không tin vào cáo buộc khủng bố của Bộ Công an Việt Nam và cho rằng đây có thể là một “âm mưu” của chính quyền Cộng sản nhằm có cớ đàn áp người Thượng mạnh tay hơn. Để phản đối việc này, cộng đồng người Thượng ở Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành trước Quốc hội Mỹ, Nhà Trắng và Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington hôm 10/7. Họ kêu gọi chính phủ Mỹ và Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra độc lập vụ việc cũng như giúp đỡ những người thiểu số đang gánh chịu tình trạng bị “dồn đến đường cùng.”

Đại sứ Knapper hôm 24/7 nhấn mạnh về sự hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa Mỹ và Việt Nam, đề cập đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam với Cục điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan phòng chống ma túy (DEA) của Hoa Kỳ, theo Dân Trí.