Dư luận: 3 cán bộ bắn trộm dê của dân là việc đáng hổ thẹn, gây hại cho ngành công an

Đại diện công an huyện Mỹ Đức, thủ đô Hà Nội, đến gặp một gia đình ở xã An Phú hôm 27/6 để xin lỗi việc 3 sĩ quan công an bắn và ăn trộm 2 con dê của hộ dân này, nhiều báo Việt Nam đưa tin.

Theo quan sát của VOA, vụ việc tạo nên một cơn bão dư luận, trong đó, nhiều người bình luận rằng 3 viên công an đã gây ra một sự việc “cay đắng”, “đau đớn”, “nhục nhã”, “báo hại” cho ngành công an.

Các báo, đài, bao gồm cả Tuổi Trẻ, Dân Trí, VTC News, tường thuật rằng và trưa ngày 26/6, một đại úy và hai thượng úy công an đi xe ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào một khu vực núi ở huyện Mỹ Đức để “bắn chim”.

Kết quả của cuộc đi săn là nhóm này “đã bắn chết 2 con dê của người dân” và “cho lên ô tô, rồi đi về”, các báo cho hay. Tuy nhiên, nhóm 3 sĩ quan công an này “bị người dân phát hiện và chặn lại” khi nhóm chưa ra khỏi địa phận huyện Mỹ Đức.

Các đoạn video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số người dân địa phương khống chế 3 viên công an, lục soát xe, lấy ra 2 con dê bị bắn chết, 1 khẩu súng dài, 1 bộ cảnh phục. Họ hết sức phẫn nộ la hét, chửi bới 3 viên công an.

Trong video, có tiếng nói của một người cáo buộc rằng dê trong đàn của hộ gia đình đã từng bị mất nhiều lần trước đây và nay mới bắt được thủ phạm. Có lúc, tiếng động và hình ảnh trong video cho thấy dường như một vài người dân đã đánh 2 trong 3 viên công an, một số người khác can ngăn, đôi khi có tiếng nói “Em xin các anh”.

Tin tức trên báo chí chính thống cho biết rằng ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, giám đốc công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị cấp dưới “khẩn trương điều tra”.

Vào ngày 27/6, căn cứ kết quả điều tra, vị lãnh đạo công an thành phố đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, là đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng.

Cùng ngày, công an Hà Nội ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự “trộm cắp tài sản” và tạm giữ hình sự đối với 3 người đàn ông có tên nêu trên để “điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Theo chỉ đạo của giám đốc công an Hà Nội, các vị lãnh đạo, chỉ huy của 3 người đó cũng bị “xem xét, xử lý trách nhiệm” về vai trò quản lý của họ khi để cán bộ dưới quyền sai phạm, vi phạm pháp luật.

Người đứng đầu công an của thủ đô cũng yêu cầu công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường cho gia đình người bị hại.

Các báo cho biết một đoàn gồm đại diện chỉ huy công an huyện Mỹ Đức, công an thị trấn Đại Nghĩa và công an xã An Phú, cùng đại diện chính quyền địa phương, đã đến nhà người dân có tên viết tắt là Nguyễn Văn X., 40 tuổi, ở thôn Ái Nàng, để “chân thành xin lỗi”.

Đoàn công tác cho gia đình ông X. biết rằng các cán bộ công an liên quan đến vụ việc “đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng công an Hà Nội”.

Đại diện gia đình của 3 viên công an gây ra sự việc “cam kết bồi thường thiệt hại cho phía gia đình bị hại”, các báo tường thuật, dẫn lại thông tin từ đoàn công tác.

Trên mạng xã hội, bao gồm cả các diễn đàn Nhóm Chúng Tôi Ghét Lừa Dối, Dân Đen Đưa Tin, Diễn đàn Nhà báo & Chính sách, Chân Trời Mới Media, các thông tin và những lời thảo luận về vụ việc thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác, phản ứng, theo quan sát của VOA.

Trong số hàng nghìn người đưa ra ý kiến là những người có nhiều ảnh hưởng như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà báo Võ Đức Phúc, các cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Ngọc Vinh, Hoàng Linh, Võ Văn Tạo; các luật sư Lê Quốc Quân, Lê Văn Luân; nhà văn Nguyễn Đình Bổn, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài, Facebooker Hoàng Dũng, nhà báo tự do Đỗ Cao Cường, v.v... Tính chung, họ có số người theo dõi lên đến hàng trăm ngàn.

Một bài đăng trong Nhóm Chúng Tôi Ghét Lừa Dối nói rằng vụ việc 3 viên công an khai rằng “đi bắn chim” nhưng lại “bắn nhầm” làm chết dê đang “báo hại” ngành công an. Một số bài khác trong Nhóm Chúng Tôi Ghét Lừa Dối và Chân Trời Mới Media dẫn lại nội quy của công an về cần, kiệm, liêm, chính để chất vấn về hành vi của 3 viên công an.

Trang Diễn đàn Nhà báo & Chính sách có bài đăng nêu vấn đề: “Tôn chỉ [của công an] là ‘Không tơ hào cái kim sợi chỉ của nhân dân’ nên nếu có sự việc xảy ra cần trừng trị thích đáng”.

Nhà báo Võ Đức Phúc nhận xét rằng “chỉ vì 2 con dê, mấy cán bộ trẻ đã mất trắng cả sự nghiệp, một bài học cay đắng và rất đau”.

Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng hành vi của công an trộm cắp tài sản của dân “thật là nhàn cư vi bất thiện, thật là nhục nhã”.

Có chung suy nghĩ với ông Quân, nhiều người dân viết trên trang cá nhân hoặc trong các diễn đàn rằng 3 viên công an thật “tham lam” với hậu quả “đắng ngắt” là “phải ra khỏi ngành vì miếng ăn”, mà trong tiếng Việt đã có câu “miếng ăn là miếng nhục”.

Facebooker Hoàng Dũng, người thường tích cực bình luận về thời cuộc ở Việt Nam, viết trên trang cá nhân rằng video về người dân bắt công an cho thấy “thật nhục nhã cho bọn công an, an ninh”.

Từ những hình ảnh người dân “lao vào đấm thẳng vào mặt” của những sĩ quan công an bị bắt quả tang, ông Dũng khuyến cáo những người trong ngành công an “nên lo dần đi là vừa” và ông đặt câu hỏi “Sự phẫn nộ của người dân sẽ ở mức nào khi tới cái ngày đảng cộng sản của chúng mày sụp đổ?”.

Ông Đỗ Cao Cường đưa ra quan sát rằng nghề chính của mấy viên công an là “bắt trộm” và dường như họ có thu nhập khá cao khi họ đi ô tô, vì vậy, ông chỉ ra điều trớ trêu là ai ngờ 3 viên công an đó lại “hành tẩu ngang phường trộm chó”.

“Đôi khi trong cuộc sống, nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất, mong bà con hết sức cảnh giác, nhìn trước ngó sau nhìn ngang ngó dọc ạ”, vẫn ông Cường cảnh báo.

Các Facebooker có nhiều ảnh hưởng và người dân một mặt đánh giá cao việc ngành công an nhanh chóng bắt giữ, khởi tố 3 viên công an bắn và ăn trộm dê của dân, mặt khác, họ cũng nêu lên kỳ vọng về sự công bằng trong các bước pháp lý tiếp theo.

Họ dẫn ra một vụ việc hồi năm 2017 ở Kiên Giang, trong đó một thanh niên bắt trộm 1 con vịt để ăn nhậu và phải chịu án tù 7 năm, và đặt câu hỏi liệu 3 viên công an vừa bị bắt sẽ phải chịu mức án đến đâu khi ăn trộm 2 con dê?