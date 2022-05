Úc hỗ trợ chương trình tiêm vắc-xin cho trẻ em Việt Nam

Úc mới thông báo cung cấp thêm nhiều triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 để giúp hỗ trợ tiêm chủng cho trẻ em Việt Nam.

Theo đại sứ quán Úc ở Việt Nam, Phó Đại sứ Mark Tattersall cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên hôm thứ Ba tham dự lễ bàn giao 7.223.200 liều vắc-xin mà Australia hỗ trợ chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em Việt Nam.

“Những liều vắc-xin này đang được phân phối tới tất cả các tỉnh ở Việt Nam và sẽ giúp thúc đẩy những nỗ lực ngăn chặn COVID-19 của Việt Nam, bằng cách mở rộng việc triển khai vắc-xin để bảo vệ những người trẻ ở Việt Nam, giúp chúng ta đạt được trạng thái bình thường mới”, đại sứ quán Úc cho biết trên Facebook của cơ quan ngoại giao này.

Trang web của Bộ Y tế Việt Nam dẫn lời ông Tuyên “cảm ơn chính phủ và nhân dân Australia đã hỗ trợ, chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vaccine Moderna để phục vụ tiêm chủng cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi”.

“Ngay sau khi nhận được các lô vaccine, chúng tôi đã phân bổ đến các địa phương để phục vụ tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi này với tinh thần tiêm sớm nhất, nhanh nhất và đảm bảo an toàn cho trẻ”, ông Tuyên nói, theo Bộ Y tế Việt Nam. “Chúng tôi phấn đấu tháng 6/2022 sẽ tiêm xong cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện để các cháu yên tâm đến trường”.



Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne hôm 24/3 điện đàm thảo luận về hợp tác kinh tế, an ninh, và hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.



Bà Payne loan báo trên Twitter rằng bà có cuộc đối thoại với người đồng cấp Việt Nam, tập trung các vấn đề về quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ của Australia và Việt Nam, tăng cường liên kết giữa nhân dân hai nước, và sự hỗ trợ của Australia đối với an ninh y tế của Việt Nam.



Theo đại sứ quán Úc, ngoài số vắc-xin trên, trước đó, Úc đã chia sẻ với Việt Nam 7,8 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 để tiêm cho người trưởng thành và đang cung cấp một gói hỗ trợ toàn diện để thúc đẩy chương trình tiêm chủng quốc gia COVID-19 của Việt Nam.