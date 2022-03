Áo dài Việt Nam lần đầu có mặt trên thảm đỏ Oscar

Diễn viên Mỹ gốc Việt, Kelly Marie Trần, diện áo dài khi xuất hiện trên thảm đỏ tại lễ trao giải Oscar ở Los Angeles hôm 27/3 và, theo nhà thiết kế trang phục cho ngôi sao của Star Wars, đây là lần đầu tiên trang phục truyền thống của Việt Nam có mặt tại sự kiện lớn nhất của làng điện ảnh thế giới.

Kelly là một trong những diễn viên khách mời của lễ trao giải điện ảnh được mong đợi nhất trong năm diễn ra tại Nhà hát Dolby, lần đầu tiên được tổ chức theo phương thức truyền thống sau hơn hai năm không có MC và khán giả do đại dịch COVID-19.

Tới dự lễ trao giải, Kelly, người lồng tiếng cho nhân vật Raya trong bộ phim “Raya and the Last Dragon” được đề cử cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất tại Oscar năm nay, tới tham dự với chiếc áo dài được thiết kế riêng cho cô.

Nhà thiết kế Thai Nguyen cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng đây là “lần đầu tiên Áo Dài Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ của đêm trao giải Oscar” kèm theo những tấm ảnh của nữ diễn viên gốc Việt trong chiếc áo dài màu xanh đính ren và cườm cùng khăn đống trên đầu.

Trang Twitter của tạp chí Variety cũng đăng một video cho thấy hình ảnh Kelly, người đóng cặp với Ngô Thanh Vân là hai chị em gái trong bộ phim “Star Wars: The Last Jedi”, trên thảm đỏ Oscar tối ngày 27/3 với đạo diễn Carlos Lopez Estrada. Nhà làm phim gốc Mexico diện trang phục cùng màu, một bộ tuxedo cũng do chính Thai Nguyen thiết kế riêng cho ông.

Kelly cũng đã mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam với khăn đống do Thai Nguyen, cũng là một nhà thiết kế trang phục cho Paris by Night, khi tham dự lễ ra mắt bộ phim “Raya” hồi năm ngoái.

Nói với tạp chí Elle về quyết định chọn trang phục áo dài cho buổi ra mắt trực tuyến phim “Raya”, Kelly nói rằng cô đã nhắn tin cho Thai Nguyen để ý kiến nhà thiết kế này về ý tưởng cho chiếc áo truyền thống cũng như cho biết rằng mẹ cô, một di dân chiến tranh Việt Nam, cũng thường mặc áo dài trong các dịp khác nhau.

Nói với Vietcetera, nhà thiết kế Mỹ gốc Việt cho biết anh và nhóm của mình đã làm việc liên tục trong 48 giờ để thiết kế chiếc áo dài mà Kelly muốn làm cho cô trông giống “một công chúa” Việt Nam, tương tự như nhân vật Raya mà cô lồng tiếng.

Trước đó vào năm 2017, khi ra mắt bộ phim “The Last Jedi”, trong đó Kelly là phụ nữ da màu đầu tiên đóng vai chính trong loạt phim “Star Wars”, cũng đã mặc áo dài cùng với Ngô Thanh Vân trong các sự kiện để quảng bá bộ phim này.

Mô tả về việc Kelly là người mang chiếc áo dài đầu tiên đến thảm đỏ Oscar, nhà thiết kế Thai Nguyen nói rằng đây là “khoảnh khắc lịch sử.”

“Kelly, cám ơn em đã làm điều này cho văn hóa Việt Nam,” NTK Thai Nguyen viết. “Tôi rất biết ơn vì khoảnh khắc lịch sử này với em.”