Anh trai tay súng Florida bị bắt

Một thẩm phán Mỹ ra mức bảo lãnh tại ngoại hầu tra cao bất thường đối với người anh của tay súng Nikolas Cruz tấn công trường trung học ở Parkland, bang Florida, về tội xâm nhập vào trường học này.

Các công tố viên cho hay Zachary Cruz bị bắt giam vì đi lảng vảng xung quanh trường học và khủng bố các học sinh bằng việc khoe khoang rằng hết sức ngưỡng mộ em trai và rằng giờ đây em trai của mình đã nổi tiếng như thế nào sau vụ xả súng.



"Nhiều tuần lễ sau khi em trai của Zachary Cruz sát hại, gây thương tích và khủng bố tại trường học, Zachary Cruz tới trường mà không mục đích chính đáng nào,” Trợ lý

trường họ Weeks after his brother murdered, injured, and terrorized the school, he is there for no legitimate purpose," trợ lý công tố viên của bang, Sarahnell Murphy, cho biết ngày 20/3. Bà cũng lưu ý thêm rằng Zachary Cruz tới ngôi trường mà em mình gây án 3 lần dù đã được lệnh tránh xa nơi này.



Thẩm phán của Florida ra lệnh nếu được bảo lãnh tại ngoại hầu tra, Zachary Cruz phải mang thiết bị định vị GPS ở mắt cá, phải tránh xa ngôi trường nơi xảy ra vụ xả súng, và không được liên lạc với em trai Nikolas Cruz, nghi phạm vụ tấn công.

Nikolas Cruz đang đối mặt với án tử hình với cáo buộc dùng súng trường giết chết 17 người tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas hồi tháng 2 năm nay.