An Giang: Sáu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị phạt 24 năm tù

Một tòa án ở tỉnh An Giang hôm 9/2 đã kết án 6 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần túy tổng cộng 24 năm tù, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình.

Các bị cáo bao gồm ông Bùi Văn Trung, 6 năm tù; Bùi Văn Thâm, con trai ông Trung, 6 năm tù; Bùi Thị Bích Tuyền, con gái ông Trung, 3 năm tù; bà Lê Thị Hên, vợ ông Trung, 2 năm tù treo; và hai người khác là Nguyễn Hoàng Nam 4 năm tù, và Lê Hồng Hạnh, 3 năm tù.

Một thành viên của gia đình ông Trung cho VOA biết sau khi kết thúc phiên xử rằng chính quyền dùng cớ “gây rối trật tự công cộng” để sách nhiễu sinh hoạt tôn giáo:

“Họ mượn cái cớ kiểm tra hành chánh, giao thông, rồi họ quy chụp cho mình tội gây rối trật tự công cộng, nhưng thật chất là đàn áp tôn giáo. Họ đánh chảy máu, lấy giấy tờ xe, lấy xe, vậy mà trái lại còn đổ thừa, quy chụp là gây rối. Bản án này là quá nặng đối với gia đình và đồng đạo.”

Ông Bùi Văn Thâm bị cáo buộc phạm tội “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 của Bộ luật Hình sự và “chống người thi hành công vụ” theo điều 257. Năm người còn lại bị cáo buộc “gây rối trật tự công cộng.”

Chính quyền Việt Nam công nhận Phật giáo Hòa Hảo là tôn giáo chính thức, nhưng nhiều tín đồ từ chối tham gia Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được nhà nước công nhận.

Ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy nói với VOA rằng phiên tòa ngày 9/2 là bất hợp lý và vô nhân đạo:

“Việc bắt và xử án gia đình ông Bùi Văn Trung, những người chỉ phản ảnh việc người dân đến tham dự bữa cúng giỗ tại nhà mà bị công an ngăn chặn mà bị đến 6 năm tù là rất quá đáng. Phiên tòa này, cũng như phiên tòa của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Vương Văn Thả, là hoàn toàn không có công lý và vô nhân đạo.”

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 8/2 nói các tín đồ của Giáo hội Phật giáo Thuần túy bị đàn áp và theo dõi gắt gao, và rằng công an địa phương dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập tụ tập vào những dịp quan trọng như ngày thành lập giáo phái, hay ngày giỗ người sáng lập.

Con gái của một trong những người bị bắt giam nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng gia đình cô thường xuyên bị công an đến “sách nhiễu gây rối,” cụ thể ngày 26/6, công an bao vây nhà ông Trung, không cho ai ra khỏi nhà.

“Lý do là trước đây các đồng đạo có đến nhà dự đám giỗ nhưng bị ngăn chặn, sách nhiễu, làm khó. Gia đình có ra can thiệp nói chuyện với họ. Vụ bắt giam này là rất vô lý. Gia đình chỉ có tổ chức làm đám giỗ thôi, nhưng công an huyện An Phú và xã Phước Hưng nhiều lần đến sách nhiễu gây rối. Cuối cùng họ áp đặt, gài tội chứ thật chất gia đình không có gây rối trật tự. Chính các công an mới gây rối trật tự, chứ người trong đạo không gây rối trật tự.”

Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng vụ xử là biểu hiện mới nhất về chủ trương đàn áp của chính quyền nhằm vào các thành viên nhóm tôn giáo này.

Ông nói thêm: “Chính quyền cần chấm dứt việc sách nhiễu và bắt bớ những người tham gia các nhóm tôn giáo không theo phái nhà nước và để cho người dân thực hành tín ngưỡng theo ý mình.”

Trước đây, Bùi Văn Thâm từng bị bắt vào tháng 7/2012 và bị kết án tù 30 tháng với tội danh “chống người thi hành công vụ”; ông Bùi Văn Trung bị bắt vào tháng 10/2012 và bị kết án tù 04 năm với tội danh “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ.”