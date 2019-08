Ấn Độ khởi đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam

Tập đoàn Larsen & Toubro của Ấn Độ vừa khởi công dự án đóng 5 trong số 12 tàu tuần tra cho lực lượng Biên phòng Việt Nam.

Hôm 16/8, VNExpress cho biết dự án đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Biên phòng Việt Nam nằm trong khuôn khổ gói tín dụng được chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam, trở thành dự án lớn cụ thể đầu tiên trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Trong một thông cáo, Larsen & Toubro cho biết hợp đồng được ký trên nguyên tắc với đối tác Việt Nam vào tháng 6/2016 có trị giá đến 99.7 triệu đôla.

Phát biểu tại lễ khởi công, chuẩn Đô đốc KJ Kumar, tư lệnh Vùng hải quân Tamil Nadu và Puducherry, cho rằng: “dự án này có tầm quan trọng chiến lược và cam kết bàn giao đúng thời hạn các tàu chất lượng cho Biên phòng Việt Nam.”

Truyền thông Việt Nam cho biết tàu tuần tra cao tốc của L&T được thiết kế cho nhiệm vụ kiểm soát và bảo vệ an ninh chủ quyền biển, phát hiện các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu và triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

TTXVN nói 5 tàu sẽ được đóng tại nhà máy Kattupalli, và 7 chiếc còn lại trong dự án sẽ được làm tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà của Việt Nam dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của L&T.

Kể từ khi Ấn Độ áp dụng chính sách ‘hướng Đông’, New Dehli đã dần dà tăng sự hiện diện, nâng cao hợp tác với các nước trong khu vực, và từng bước can dự nhiều hơn vào các vấn đề Biển Đông. Trên cơ sở chính sách đối ngoại này, New Dehli trong nhiều năm qua đã tạo lòng tin, tăng cường hỗ trợ và hợp tác với Hà nội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA-Việt ngữ hôm 29/7, ông Josh Kurlantzick, chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ (CFR), nói New Dehli muốn trở thành một lực đối trọng với Trung Quốc trong khu vực, và coi Việt Nam là một đối tác ‘tự nhiên’.

Trước đó, Việt Nam thông báo cho Ấn Độ những diễn biến tại bãi Tư Chính, khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 cùng với 35 tàu hộ tống vào vùng biển “thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 4/7,” báo Economic Times của Ấn Độ trích lời một quan chức Việt Nam cho biết.