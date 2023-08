Ấn Độ cấm linh kiện Trung Quốc trong drone quân sự

Trong những tháng gần đây, Ấn Độ đã cấm các hãng máy bay không người lái (drone) quân sự trong nước sử dụng các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại về lỗ hổng an ninh, theo 4 quan chức quốc phòng và công nghiệp ẩn danh và các tài liệu Reuters được xem.



Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh có những căng thẳng giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân và khi New Delhi theo đuổi chương trình hiện đại hóa quân sự tính đến việc sử dụng nhiều hơn các máy bay không người lái 4 cánh quạt, các hệ thống hoạt động trong thời gian dài và các nền tảng tự động khác.



Nhưng cùng lúc ngành công nghiệp non trẻ của Ấn Độ tìm cách đáp ứng nhu cầu của quân đội, các quan chức quốc phòng và công nghiệp cho biết các lãnh đạo an ninh Ấn Độ lo rằng việc thu thập thông tin tình báo có thể bị tổn hại vì các linh kiện Trung Quốc nằm trong các chức năng liên lạc, camera, truyền dẫn vô tuyến và phần mềm vận hành của máy bay không người lái.

Cách làm của Ấn Độ, lần đầu tiên được Reuters đưa tin, là biện pháp bổ sung vào những hạn chế nhập khẩu theo từng giai đoạn đối với drone giám sát kể từ năm 2020 và đang được thực hiện thông qua đấu thầu quân sự, các tài liệu cho thấy.

Trong hai cuộc họp vào tháng 2 và tháng 3 để thảo luận về đấu thầu máy bay không người lái, các quan chức quân sự Ấn Độ đã nói với các nhà thầu rằng thiết bị hoặc linh kiện từ ‘các nước có chung biên giới trên bộ với Ấn Độ sẽ không được chấp nhận vì lý do an ninh’, theo biên bản mà Reuters được xem. Biên bản không nêu tên các quan chức quân đội.

Một tài liệu đấu thầu viết rằng các tiểu hệ thống có ‘lỗ hổng bảo mật’ làm tổn hại dữ liệu quân sự quan trọng và đề nghị các nhà cung cấp tiết lộ nguồn gốc linh kiện.

Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với Reuters rằng ‘các nước láng giềng’ ở đây là uyển ngữ chỉ Trung Quốc, và nói thêm rằng ngành công nghiệp Ấn Độ đã trở nên phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bất chấp lo ngại về tấn công mạng.

Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò trong các cuộc tấn công mạng. Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước đã công bố kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại máy bay không người lái và thiết bị liên quan. Bộ không phản hồi các câu hỏi của Reuters về các biện pháp của Ấn Độ.



Quốc hội Mỹ hồi năm 2019 đã cấm Lầu Năm Góc mua hoặc sử dụng máy bay không người lái và linh kiện sản xuất tại Trung Quốc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tìm cách xây dựng năng lực máy bay không người lái của Ấn Độ để ngăn chặn các mối đe dọa, bao gồm cả từ Trung Quốc. Lính Trung Quốc từng có đụng độ với binh sĩ Ấn Độ dọc theo biên giới có tranh chấp giữa hai nước trong những năm gần đây.

Ấn Độ đã dành 1,6 nghìn tỷ rupee (tương đương 19,77 tỷ đô la) để hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn 2023-2024, trong đó 75% dành cho ngành công nghiệp nội địa.

Nhưng lệnh cấm linh kiện Trung Quốc đã làm tăng chi phí sản xuất máy bay không người lái quân sự trong nước do lệnh này buộc các hãng phải tìm nguồn linh kiện ở nơi khác, các chuyên gia chính phủ và trong ngành nói.

Sameer Joshi, người sáng lập NewSpace Research and Technologies có trụ sở tại Bengaluru, hãng cung cấp máy bay không người lái nhỏ cho quân đội Ấn Độ, cho hay 70% hàng hóa trong chuỗi cung ứng là nhập từ Trung Quốc.

“Do đó, nếu tôi có hỏi mua từ một người Ba Lan đi nữa, thì ông ta vẫn có các linh kiện nhập từ Trung Quốc”, ông nói.

Việc chuyển sang chuỗi cung ứng không phải của Trung Quốc đã đẩy chi phí lên đáng kể, Joshi nói và cho biết thêm rằng một số nhà sản xuất vẫn đang nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc nhưng sẽ ‘thay nhãn và giữ chi phí trong môt phạm vi nhất định’.