Việt Nam muốn ‘biên giới hòa bình’ với Campuchia

Phản ứng về sự kiện Thủ tướng Hun Sen điều quân tới biên giới với Việt Nam và treo thưởng cho việc bắn hạ thiết bị bay không người lái vào cuối tuần qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hai nước luôn hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới và mong muốn củng cố đường biên giới hòa bình.

“Việt Nam và Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Campuchia củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói với báo chí hôm 3/7 khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Trước đó, hôm 28/6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh điều 500 quân và 200 hệ thống vũ khí phòng không tới 4 tỉnh đông bắc giáp Việt Nam và treo thưởng 200.000 đô la cho việc bắn hạ thiết bị bay không người lái bị cáo buộc xâm phạm lãnh thổ Campuchia.

Nhiều thiết bị bay không người lái được cho là đã bay vào lãnh thổ Campuchia trong những ngày gần đây.

Lệnh của Thủ tướng Campuchia được đưa ra sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy ánh sáng của drone lơ lửng trên bầu trời vào đêm 27/6 tại một khu vực được xác định là quận Koh Nhek, cách biên giới ở Mondulkiri khoảng 20-40 km. Việt Nam và Campuchia có đường biên giới trên đất liền dài hơn 1.100km. Tỉnh này giáp với các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam.

“Chúng tôi đã hỏi Việt Nam và Việt Nam không biết. Việt Nam không có lợi ích gì khi gửi thiết bị bay không người lái đến Campuchia mà không thông báo cho Campuchia”, Nikkei Asia dẫn lời Thủ tướng Campuchia nói.

Không nói cụ thể, nhưng ông Hun Sen cho rằng các thiết bị bay trên có thể liên quan đến một cuộc tấn công gần đây của một nhóm vũ trang nhỏ nhằm vào các trụ sở chính quyền ở tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam, khiến 9 người thiệt mạng.

Theo tìm hiểu của VOA, Việt Nam cấm người dân sử dụng các thiết bị bay (drone/flycam thường được dùng để quay phim, chụp ảnh…) ở biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia trong khu vực 10000 m tính từ đường biên giới trở vào nội địa Việt Nam ở mọi độ cao. Một cư dân ở tỉnh Đăk Lăk xác nhận điều này với VOA, trong khi một cư dân khác cho biết người dân ở khu vực biên giới thỉnh thoảng sử dụng drone/flycam để phục vụ cho công việc của họ chứ không thể bay ra khỏi biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh hôm 3/7 cho biết nước này không phát hiện thêm thiết bị bay khả nghi nào mới. Ông nói Campuchia sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ biên giới.

Trong một diễn tiến liên quan, hôm 4/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết trong thời gian qua, họ đã phối hợp làm việc với công an 3 tỉnh của Campuchia là KamPot, Kep, Sihanouk để đảm bảo tinh hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho rằng giữa bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ ý đồ phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia. Nhưng với truyền thống đoàn kết lâu đời vốn có của hai nước, công an 4 tỉnh của Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp để đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới, nhất là vào thời điểm Campuchia tổ chức bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023 (dự kiến diễn ra vào ngày 23/7) và đăng cai tổ chức Seagame 32 và Asian ParaGame lần thứ 12.