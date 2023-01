Bộ trưởng Tô Lâm giữ lại ông Tô Ân Xô làm trợ lý dù đã đến tuổi hưu

Trung tướng Tô Ân Xô vừa được cho thôi chức Chánh văn phòng Bộ Công an nhưng vẫn tiếp tục vai trò trợ lý của Bộ trưởng Công an Tô Lâm kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, tờ Công an Nhân dân đưa tin.



Quyết định của vị bộ trưởng được công bố trong một buổi lễ vào chiều ngày 31/1 do Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì.



Cùng ngưng chức vụ ở Văn phòng Bộ Công an với ông Xô là Thiếu tướng Bùi Quang Hải, cấp phó của ông Xô. Nhưng khác với ông Xô, ông Hải sẽ nghỉ hưu hoàn toàn.



Ông Tô Ân Xô sinh năm 1963, hiện đã 60 tuổi, tuổi nghỉ hưu đối với cấp tướng theo quy định của Bộ Công an.



Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho rằng việc ông Xô được giữ lại làm người phát ngôn ‘là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, ngành công an đối với những đóng góp và kinh nghiệm của trung tướng Tô Ân Xô trong 42 năm qua’, tờ Tuổi Trẻ tường thuật.

Ông Tỏ cũng được tờ Công an Nhân dân dẫn lời khen ngợi ông Xô ‘có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật’ và ở cương vị Chánh văn phòng Bộ, ông Xô đã ‘chỉ đạo đơn vị làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công tác tham mưu...’

Lên thay ông Xô ở vị trí Chánh văn phòng Bộ kể từ ngày 1/2/2023 là Đại tá Đặng Hồng Đức, 46 tuổi, hiện là giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.



Tân Chánh văn phòng Đặng Hồng Đức được Thứ trưởng Tỏ khen ngợi là ‘hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở tỉnh Yên Bái, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, được Đảng ủy và chính quyền tỉnh tin tưởng’, theo Công an Nhân dân.



Ông Đức từng là phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ của Bộ Công an. Ông làm giám đốc Công an tỉnh Yên Bái kể từ tháng 6/2020.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói tại buổi lễ rằng các quyết định về nhân sự này đã được lãnh đạo Bộ ‘xem xét, thảo luận kỹ lưỡng trên cơ sở các nhân sự trong diện quy hoạch’ và ‘đã được Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhất trí’.



Với vai trò trợ lý, Trung tướng Tô Ân Xô là người gần gũi, thân cận với Bộ trưởng Tô Lâm trong nhiều năm. Ông là người được nhìn thấy ngồi cùng với ông Tô Lâm trong vụ tai tiếng ăn thịt bò dát vàng ở một nhà hàng ở London hồi cuối năm 2021.



Trước khi được điều động lên làm Chánh văn phòng Bộ Công an, ông Tô Ân Xô từng là giám đốc Sở Công an tỉnh Bắc Giang.