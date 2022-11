Trung Quốc tung các khoản vay lãi suất thấp để cứu trái phiếu bất động sản

Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho các công ty tài chính để mua trái phiếu do các công ty xây dựng bất động sản phát hành, bốn người nắm trực tiếp về vấn đề cho biết. Đây là sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ nhất của Trung Quốc cho ngành bất động sản đang bị khủng hoảng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hy vọng các khoản vay sẽ củng cố tâm lý thị trường về lĩnh vực bất động sản vốn đang nợ nần chồng chất và chao đảo từ khủng hoảng này cho tới khủng hoảng khác trong năm qua và giải cứu một số công ty xây dựng tư nhân, các nguồn tin cho biết nhưng yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với truyền thông.

Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ lĩnh vực bất động sản, trụ cột của nền kinh tế vốn chiếm 1/4 GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhiều công ty bất động sản vỡ nợ và buộc phải tạm dừng xây dựng.

Các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc trong tuần này đã cam kết tung ra khoản tín dụng ít nhất 162 tỷ đô la cho các công ty bất động sản.

Hai nguồn tin cho biết các khoản cho vay của PBOC, thông qua các đơn vị cho vay lại, dự kiến sẽ có lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất chuẩn và sẽ được thực hiện trong những tuần tới, giúp các tổ chức tài chính có thêm động lực để đầu tư vào trái phiếu của các công ty phát triển bất động sản tư nhân.



PBOC cũng đang soạn thảo danh sách các công ty bất động sản hoạt động tốt và quan trọng đối với nền kinh tế vốn sẽ được Bắc Kinh hỗ trợ rộng rãi hơn để cải thiện tình hình tài chính của họ, hai trong số các nguồn tin cho biết.



Ít nhất ba công ty bất động sản tư nhân - bao gồm Longfor Group Holdings Ltd, Midea Real Estate Holding Ltd và Seazen Holdings - đã được bật đèn xanh trong tháng này để huy động số tiền vay tổng cộng 50 tỷ nhân dân tệ (7 tỷ đô la).



Nếu mức cầu của các nhà đầu tư không đủ cao đối với các trái phiếu mới đó, PBOC có thể sẽ can thiệp để tạo thanh khoản cho phần trái phiếu còn lại thông qua các đơn vị cho vay lại, một trong bốn nguồn tin ẩn danh và một nguồn khác cho biết.

Cho vay lại là một công cụ chính sách có mục tiêu mà PBOC thường sử dụng để thực hiện các khoản vay lãi suất thấp cho các ngân hàng nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại, do ngân hàng trung ương có ít dư địa để cắt giảm lãi suất do lo ngại về sự tháo chạy của nguồn vốn.

PBOC trong những tháng gần đây đã sử dụng các đơn vị cho vay lại để hỗ trợ các lĩnh vực bao gồm vận tải, hậu cần và đổi mới công nghệ vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 hay được chính sách dài hạn của nhà nước ưu tiên.

Sự hỗ trợ quyết liệt của Bắc Kinh đối với lĩnh vực bất động sản đánh dấu sự đảo ngược chính sách từ chỗ từng trấn áp các nhà đầu cơ và các công ty bất động sản nợ nần trong nỗ lực giảm rủi ro tài chính bắt đầu vào năm 2020.



Tuy nhiên, cuộc trấn áp này dẫn đến kết quả là doanh số và giá bất động sản rớt xuống, các công ty bất động sản vỡ nợ trái phiếu và ngưng xây dựng. Việc tạm dừng xây dựng đã khiến những người mua nhà tức giận, và họ đã đe dọa sẽ ngừng trả tiền nợ mua nhà.